金融科技產業聯盟成立 聚焦開發跨行防詐科技

金融科技產業聯盟正式成立，中國信託主導金融科技應用研發，聚焦開發跨行防詐科技。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕「金融科技產業聯盟」今（19）日正式成立，由中信金控擔任「金融科技應用研發」工作圈首任召集人，中信金表示，第一階段工作將鎖定開發防詐科技，加強應用人工智慧（AI）建設金融同業防詐平臺、分析資金流向，並聯合學習跨業行為樣態，協助各行強化警示模型。

「金融科技產業聯盟」今日舉辦啟動典禮，中國信託金控資訊最高主管賈景光指出，「金融科技應用研發」工作圈將鎖定具金融共通效益的應用場景進行主題研發，協助主管機關制定國家金融科技發展藍圖，打造「智慧國家」的願景。

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中信金指出，工作圈三大任務包含「科技創新」、「研發綜效」、「產業升級」，各界最關注的金融詐騙議題，更應該藉由金融業的科技創新，與政府攜手提升打詐能力。

去（2024）年全臺詐騙財產損失金額破新臺幣千億元，詐騙集團刻意製造跨行金流斷點、閃避追蹤，使單一金融機構無法識別可疑帳戶，金管會期許「金融科技產業聯盟」可有效協助共同阻詐。

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