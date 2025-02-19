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市場觀望氣氛濃！台幣量縮微升1.7元收32.748元

2025/02/19 17:55

新台幣量縮微升1.7元，收32.748元。（記者陳梅英攝）新台幣量縮微升1.7元，收32.748元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美俄和談落幕，卻留下諸多變數，加上美國總統川普表示可能會對汽車、半導體課徵25%關稅，激勵美元指數重新站上107高位，新台兌美元匯率雖然一度貶至32.786元，但最終收在32.748元、升值1.7分，惟市場觀望氣氛濃厚，成交量萎縮至12.965億美元。

台股今天多數時間在平盤附近整理，最後下跌62.03點，收在23604.08點，三大法人同步賣超，合計賣超115.97億元。其中，外資賣超25.77億元。

新台幣匯價一早以32.76元開出，最高升抵32.746元、最低觸及32.786元，在市場觀望下，波動不大。

主要亞幣除人民幣走貶外，韓元、日圓分別升值0.25%與0.26%、台幣小升0.05%、新幣也升值0.04%。

匯銀主管表示，美元指數今日重新站回107高位，主要是美俄會談結果市場並不滿意，歐元走貶，而川普在對台積電施壓後，又提到將對進口汽車、半導體課徵25%關稅，相較於先前揚言對半導體課徵100%關稅，現在降至1/4，還可以「投資抵稅」，對台灣而言倒底是利空還是利多恐怕還需進一步討論。由於川普關稅政策都保有談判空間，後續會如何進展，還要觀察台灣政府與台積電如何接招。

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