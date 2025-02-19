世紀民生股票1拆20 3月底完成

世紀民生董事長張祐銘。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕經營面橫跨生技、無人機、建材與工程、服飾與廣告等領域的世紀民生（5314），董事長張祐銘今日表示，由於公司股本小，流動性較差，且不易增資，因此已通過將進行股票分拆，計畫1拆為20，目前主管機關都已核准，估計3月底可分拆完成。

世紀民生表示，2024年全年營收6.44億元、年增659.47％，五大事業體營收比重分別為保健食品銷售37.11％、智能機器事業0.16％、建材與工程收入19.62％、餐飲收入6.33％、服飾與廣告收入36.78％，其中，保健食品的業績比重自年初的11％進一步拉高，主要是旗下「朝和生醫」已成為推動保健食品業務發展的核心引擎，目前旗下已有多款針對消費者不同訴求的保健食品。

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張祐銘指出，保健食品的銷售成長快速，將是今年公司的主要重心，未來朝和生醫將定位是一家專注於品牌的生技公司，目標2年後分割獨立，向IPO前進。

張祐銘表示，今年營運將逐季成長，全面迎來轉型升級的關鍵時刻，並聚焦 AI 技術與精準數據應用，以推動健康管理與智能應用的深度融合，目標朝向「AI 智能大健康」生態系統願景邁進。

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