晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

AI太旺 去年製造業產值飆19.3兆元歷年次高

2025/02/19 17:29

去年全年製造業產值飆19.3兆元，為歷年次高。（經濟部統計處提供）去年全年製造業產值飆19.3兆元，為歷年次高。（經濟部統計處提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部今（19日）發布第4季製造業產值統計，製造業產值達到5.5兆元，較去年同季增加9.44%，連續4季正成長；全年製造業產值也來到19.3兆元、年增9.75%，經濟部統計處副處長黃偉傑分析，主要是拜AI所賜，包括積體電路、電腦電子產品產值雙寫歷年新高。

統計處指出，因人工智慧、高效能運算及雲端資料處理等應用需求強勁，帶動資訊電子產業生產動能續增，加上年底前因應農曆春節備貨效應，去年第4季製造業產值5兆535億元，較上年同季增加9.44%，連續4季正成長。

若看主要行業別，在資訊電子產業部分，「電子零組件業」產值1兆7811億元，創歷年單季新高，較上年同季增加19.37%。經濟部分析，因積體電路業受惠人工智慧與高效能運算需求熱絡，挹注12吋晶圓代工持續增產，年增26.81%。

不過，面板及其組件業受大尺寸 TFT-LCD 面板需求疲弱影響，加上去年下半年價格也不佳，產值1240億元，年減2.97%，抵銷電子零組件業部分增幅。而「電腦電子產品及光學製品業」受惠人工智慧應用快速擴展，以及雲端資料服務需求強勁，加上半導體產業投資動能續強，產值增加至4483億元，為歷年同季新高，年增25.49%。

去年製造業產值為19.3兆元，創歷史次高，僅次於2022年的19.8兆元，黃偉傑指出，關鍵還是人工智慧，推升積體電路、電腦電子產品產值雙寫歷年新高。

但傳統產業石化、鋼鐵等仍受中國產能過剩影響，像是化學材料及肥料業產值年減2.73%、汽車及其零件業產值年減11.30%；基本金屬業因上年同季鋼鐵市況疲軟，部分鋼廠產線歲修減產，比較基數較低，產值年增1.08%；機械設備業因半導體產業擴廠動能強勁，帶動半導體生產用設備及零組件增產，產值年增8.95%。

展望未來，經濟部認為，美中科技爭端、地緣政治衝突及國際貿易保護措施等不確定因素影響，恐制約全球經濟成長力道，但高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續擴展，加上半導體高階製程及伺服器等需求強勁，可望帶動我國製造業生產動能穩定成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財