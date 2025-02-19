AI太旺 去年製造業產值飆19.3兆元歷年次高

去年全年製造業產值飆19.3兆元，為歷年次高。（經濟部統計處提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部今（19日）發布第4季製造業產值統計，製造業產值達到5.5兆元，較去年同季增加9.44%，連續4季正成長；全年製造業產值也來到19.3兆元、年增9.75%，經濟部統計處副處長黃偉傑分析，主要是拜AI所賜，包括積體電路、電腦電子產品產值雙寫歷年新高。

統計處指出，因人工智慧、高效能運算及雲端資料處理等應用需求強勁，帶動資訊電子產業生產動能續增，加上年底前因應農曆春節備貨效應，去年第4季製造業產值5兆535億元，較上年同季增加9.44%，連續4季正成長。

請繼續往下閱讀...

若看主要行業別，在資訊電子產業部分，「電子零組件業」產值1兆7811億元，創歷年單季新高，較上年同季增加19.37%。經濟部分析，因積體電路業受惠人工智慧與高效能運算需求熱絡，挹注12吋晶圓代工持續增產，年增26.81%。

不過，面板及其組件業受大尺寸 TFT-LCD 面板需求疲弱影響，加上去年下半年價格也不佳，產值1240億元，年減2.97%，抵銷電子零組件業部分增幅。而「電腦電子產品及光學製品業」受惠人工智慧應用快速擴展，以及雲端資料服務需求強勁，加上半導體產業投資動能續強，產值增加至4483億元，為歷年同季新高，年增25.49%。

去年製造業產值為19.3兆元，創歷史次高，僅次於2022年的19.8兆元，黃偉傑指出，關鍵還是人工智慧，推升積體電路、電腦電子產品產值雙寫歷年新高。

但傳統產業石化、鋼鐵等仍受中國產能過剩影響，像是化學材料及肥料業產值年減2.73%、汽車及其零件業產值年減11.30%；基本金屬業因上年同季鋼鐵市況疲軟，部分鋼廠產線歲修減產，比較基數較低，產值年增1.08%；機械設備業因半導體產業擴廠動能強勁，帶動半導體生產用設備及零組件增產，產值年增8.95%。

展望未來，經濟部認為，美中科技爭端、地緣政治衝突及國際貿易保護措施等不確定因素影響，恐制約全球經濟成長力道，但高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續擴展，加上半導體高階製程及伺服器等需求強勁，可望帶動我國製造業生產動能穩定成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法