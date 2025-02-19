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去年賣屋注意！高價房屋門檻及獲利率調整 出售老豪宅稅負加重

2025/02/19 17:10

財政部今發布「2024年度個人出售房屋財產交易所得計算規定」，全台200個行政區調高所得標準。（記者鄭琪芳攝）財政部今發布「2024年度個人出售房屋財產交易所得計算規定」，全台200個行政區調高所得標準。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今發布「2024年度個人出售房屋財產交易所得計算規定」，去年出售舊制房屋者，今年5月報稅適用，全台368個行政區中，有200個行政區調高所得標準1至5個百分點。此外，財政部將高價房屋獲利率由17%調高至20%，出售高價房屋稅負將加重，且新增高價房屋每坪單價門檻，高價房屋適用範圍擴大，估計約4千件小豪宅交易稅負將加重。

財政部說明，2016年起實施房地合一稅制，房地交易若屬新制課稅範圍，以實際成交價格計算交易所得課稅；若非屬新制課稅範圍，應適用舊制，即2015年底前取得的房屋，應提示證明文件核實計算交易所得，若未申報、無法證明、或無法查得取得成本，按財政部公布標準計算所得。

其中，房地總成交金額達「一定金額門檻」的高價房屋，依房地比計算歸屬房屋之收入，再以該收入的20%（原為17%）計算售屋所得，財政部新增高價房屋每坪單價門檻，其中台北市為房地總成交金額6000萬元或每坪單價120萬元（不含車位），新北市總價4000萬元或每坪單價75萬元，其餘四都及新竹縣市總價3000萬元或每坪單價50萬元，其它縣市總價由2000萬元調高至2200萬元、或每坪單價35萬元。財政部表示，新增每坪單價標準後，適用範圍擴大，設算所得額更接近實際所得。

除上述情況外，其餘適用舊制的房屋，按「房屋評定現值」一定比率計算所得。財政部指出，考量部分地區交易熱絡帶動當地整體房價上揚，或為期與經濟發展程度相當鄰近地區衡平，全國368個行政區，共200個調增所得標準1至5個百分點，其中15個行政區調高5個百分點，包括有台積電加持的高雄市橋頭區、梓官區，新竹市3行政區及新竹縣竹北市、台南市安定區及新營區、新北市五股區及三峽區，以及桃園市桃園區、中壢區、龜山區、蘆竹區及八德區。

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