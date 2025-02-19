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面板雙虎大復活！外資大買3.83萬張 同步暴量攻克季線

2025/02/19 16:52

面板雙虎大復活！外資大買3.83萬張，同步暴量攻克季線（資料照）面板雙虎大復活！外資大買3.83萬張，同步暴量攻克季線（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資結束連2買，週三（19日）賣超25.77億元，不過，卻狂掃面板股，光群創與友達就敲逾3.83萬張，受外資大買激勵，股價雙雙放量飆漲，收復季線。

群創在外資大買2.64萬張，居買超第1大下，今股價跳空開高，以14.6元開出，一舉收復季線14.58元，在投資人跟風搶買下，股價開高走高，一度突破15元，來到15.1元，終場收14.9元，上漲3.83%，成交量放大到12.6萬張。

至於友達亦在外資買超1.19萬張下，股價亦跳空以14.65元開出，在買盤追價下，股價一度來到15.1元，終場上漲4.17%，收復15元大關，成交量放大到6.76萬張。

外資買超前10大個股，依序為群創（3481）2萬6407張、聯電（2303）1萬6517張、新光金（2888）1萬5390張、友達（2409）1萬1957張、緯創（3231）8756張、廣達（2382）8453張、力積電（6770）8015張、大成鋼（2027）6884張、日月光投控（3711）6748張、昇陽半導體（8028）6298張。

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