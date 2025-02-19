傳台積電或博通入主英特爾 美專家直指「真正障礙」關卡

市場紛傳博通與台積電正考慮將英特爾拆分為兩家公司，英特爾股價應聲大漲。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場紛傳博通與台積電正考慮將英特爾拆分為兩家公司，英特爾股價應聲大漲。無論是分拆交易或收購，未來要面對的關鍵障礙是漫長的監管審批程序，以及川普政府在地緣政治下是否允許台積電主導營運美國最大的晶圓廠資產。

Wedbush Securities股票研究董事總經理布賴森（Matt Bryson）指出潛在交易可能面臨的挑戰。布賴森表示，監管障礙是這筆潛在交易的「真正問題」。他解釋說，「川普政府是否願意允許一家台灣公司營運美國最大的晶圓廠資產」將至關重要。

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布賴森表示，「然後你也會遇到這筆交易如何獲得其他監管機構的批准的問題」。由於所有參與者都佔有相當大的市場占比，因此可能會存在相互競爭問題。

美國銀行分析師布拉德林（Brad Lin） 也表示，台積電考慮收購英特爾，表明存在一系列監管和營運障礙。他表示，半導體公司擁有不同的工具組合、程序和文化，這些可能會引起衝突，更不用說中國公司收購美國巨頭的地緣政治複雜性，因為在川普政府的領導下，兩國之間的緊張局勢已經加劇。

布拉德林表示，如果兩家公司合併，兩國官員可能會經歷漫長的監管過程，可能有反壟斷問題。

其他美國銀行分析師表示，英特爾對分拆的考慮可能非常耗時且複雜。如果博通收購英特爾的部分股權，兩家公司可能會面臨漫長的監管審批程序。英特爾將增強博通的中央處理能力，並擁有強大的品牌知名度，這也是為什麼之前吸引博通收購LSI和Brocade等其他公司的原因。分析師補充表示，博通的淨債務約為580億美元，這使該公司面臨對生態系統過度投資的風險。

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