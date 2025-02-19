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名師解盤》吳裕良：美國經濟數據穩健 聯準會不急於降息

2025/02/19 16:21

聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）

聯邦投信投資長 吳裕良

美國1月零售銷售月增率下降至-0.9%，略低於預期，主要是因消費支出反映在前月耶誕購物旺季，去年12月零售銷售月增率上修至增長0.7%，優於初值0.4%增長率。1月工業生產月增率0.5%，略高於市場預期的0.3%；1月美國CPI年增率從2.9%加速到3.0%，超過市場預期的2.9%。PPI年增率從3.3%加速到3.5%，符合市場預期。整體美國總體經濟穩健，通膨較難下降，且川普關稅政策的不確定性持續，短期聯準會較無降息機會。年初至今，美國降息決策較歐洲慢，美股漲幅低於歐洲。短期川普關稅談判仍會擾動市場，指數可能持續震盪整理。

台股方面，今日加權指數小幅震盪，重電，面板，製鞋，先進製程供應鏈表現相對較強，終場加權指數站穩月、季線之上，收在23,604.08點，小跌0.26%，成交量3800.03億。

基本面來看，關稅議題仍存、通膨顧慮未消、短期降息未見，台股呈現震盪格局，所幸ASIC需求伴隨AI產業同步增長，許多AI公司正積極投入ASIC領域，且美國4大CSP業者2025年持續加大AI資本投入，更多下游企業表示使用AI意願提高。DeepSeek的出現也有望拉動下游終端產品Edge AI的應用，AI手機和AI PC的滲透率有望提升。投資人可關注今年主流概念股，電子看好AI相關的半導體、伺服器、PCB族群、蘋果概念股和低軌道衛星；傳產部分看好電力、運動休閒和機器人概念股。

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