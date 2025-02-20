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台股今日重點

2025/02/20 06:30

週三（19日）加權指數跌62.03點，收2萬3604.08點。（歐新社資料照）週三（19日）加權指數跌62.03點，收2萬3604.08點。（歐新社資料照）

1.台股週三（19日）受川普放話對晶片課25%或更高稅衝擊，指數開盤跌76.67點，以2萬3589.44點開出，在電金權值股下跌拖累下，指數跌116點，觸及2萬3550點，所幸光電、電子通路等電子股，及塑化、鋼鐵等傳產股逆揚，指數一度翻紅，但在電金權值熄火下，終場指數跌62.03點，收2萬3604.08點。

2.櫃買中心週三（19日）宣布，「市轉櫃機制」正式上路，開放符合資格的證交所上市一般板、創新板公司申請上櫃，並參考「櫃轉市機制」，採簡易書面審查，也不需登錄興櫃。櫃買表示，目前已在接洽上市公司，預期創新板公司較有機會轉上櫃，也期望有一般板公司考量上櫃市場。

3.經營面橫跨生技、無人機、建材與工程、服飾與廣告等領域的世紀民生（5314），董事長張祐銘今日表示，由於公司股本小，流動性較差，且不易增資，因此已通過將進行股票分拆，計畫1拆為20，目前主管機關都已核准，估計3月底可分拆完成。

4.是方電訊（6561）公告去年第4季營收10.36億元、每股盈餘4.09元，創單季歷史新高；累計全年營收達37.93億元、稅後淨利10.77億元、每股盈餘13.82元。董事會並通過每股配發現金股利12.5元，配息率高達90％，以是方昨天收盤價448元計算，現金殖利率約2.79%。

5.動態隨機存取記憶體（DRAM）領先製造商美光、三星和SK海力士，可能會在今年年底前停止生產DDR3和DDR4記憶體，主要原因是中國製造商傾銷和需求下降導致的價格低廉。這可能會導致入門級PC和消費性電子產品中仍在使用的DDR4記憶體短缺。

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