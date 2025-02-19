晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

是方電訊去年每股大賺13.82元 連7年創新高

2025/02/19 16:13

是方電訊去年每股盈餘13.82元，已經連續7年刷新歷史新高紀錄。（是方提供）是方電訊去年每股盈餘13.82元，已經連續7年刷新歷史新高紀錄。（是方提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕是方電訊（6561）公告去年第4季營收10.36億元、每股盈餘4.09元，創單季歷史新高；累計全年營收達37.93億元、稅後淨利10.77億元、每股盈餘13.82元，營收及獲利年成長率達到17%，已經連續7年刷新歷史新高紀錄。

董事會並通過每股配發現金股利12.5元，配息率高達90％，以是方今天收盤價448元計算，現金殖利率約2.79%。

是方電訊董事長邵泓嘉表示，近年來全球各大網際網路交換中心傳輸資料量呈現爆炸性快速成長，是方所屬TPIX抓住機會在全球排名竄高，足以說明AI智慧資料中心與網路連結已成為AI運算、雲端應用在數位經濟的關鍵核心基礎設施，更加速帶動AI數位產業的發展。

是方IDC、數據網路、雲端應用服務成為推升營收及獲利成長的3大關鍵引擎，未來，是方透過豐沛的AI智能資料中心的磁吸效應，不僅吸引國內外客戶進駐，同時也帶動無區域限制的網路、雲端、AI算力及資安應用服務營收，透過數據網路服務的連結及聚集效應，是方全力打造生態系成為東亞數位匯流及AI雲端算力應用中心!

是方電訊總經理劉耀元表示，新一代AI資料中心必須具備有3力，計算力、資料磁吸力、網路連結力，因此未來AI智能資料中心將成為算力及數據工廠，已經被各國政府視為重要戰略資源，為了積極搶攻國內外AI商機，是方即將啟動全新的ACTIoN3 戰略計畫（AI、Cloud、Telecom Integrated on Network3，簡稱ACTIoN3）。

此計畫構思以是方新世代智慧資料中心為主體，為國內外業者提供AI、Cloud、Telecom及Network服務，再加上三環全球化網路部署，讓客戶享受「是方生態系」的零距離、無縫接軌服務，聚焦數據及應用服務，攜手各產業更快速、方便導入雲端、AI，啟動算力應用服務。」

劉耀元進一步說明，未來是方的業務重心將以數據服務為主軸，借助3棟智能資料中心的磁吸效應持續吸引GMI、Zettabyte等AI算力服務業者、電子商務服務業者、金融保險服務業者，以及OTT影音內容服務業者進駐，加速營收成長。

同時透過3環網路連接台灣及全球，以台北環與台灣環直達全國各大科學園區（內科、竹科、中科、南科、高軟），國際環則延伸至日本、香港、新加坡以及全球40個國家與60個城市，提供高頻寬、低延遲的網路，將CCX、AI及雲端應用服務的區域延伸到國內外，帶動雲端、AI及數據網路服務的營收及獲利成長。

是方旗下台北網際網路交換中心（Taipei Internet eXchange，簡稱TPIX）會員總數已超過195家，會員數及訊務交換量不僅是台灣第一大，目前全球排名已前進到第71位，衛星站則包含日本、香港與新加坡等國際節點，今年更規劃擴大服務範圍到美國與歐洲等地，努力朝向全球50大、亞洲前3大網際網路交換中心目標邁進。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財