是方電訊去年每股大賺13.82元 連7年創新高

是方電訊去年每股盈餘13.82元，已經連續7年刷新歷史新高紀錄。（是方提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕是方電訊（6561）公告去年第4季營收10.36億元、每股盈餘4.09元，創單季歷史新高；累計全年營收達37.93億元、稅後淨利10.77億元、每股盈餘13.82元，營收及獲利年成長率達到17%，已經連續7年刷新歷史新高紀錄。

董事會並通過每股配發現金股利12.5元，配息率高達90％，以是方今天收盤價448元計算，現金殖利率約2.79%。

請繼續往下閱讀...

是方電訊董事長邵泓嘉表示，近年來全球各大網際網路交換中心傳輸資料量呈現爆炸性快速成長，是方所屬TPIX抓住機會在全球排名竄高，足以說明AI智慧資料中心與網路連結已成為AI運算、雲端應用在數位經濟的關鍵核心基礎設施，更加速帶動AI數位產業的發展。

是方IDC、數據網路、雲端應用服務成為推升營收及獲利成長的3大關鍵引擎，未來，是方透過豐沛的AI智能資料中心的磁吸效應，不僅吸引國內外客戶進駐，同時也帶動無區域限制的網路、雲端、AI算力及資安應用服務營收，透過數據網路服務的連結及聚集效應，是方全力打造生態系成為東亞數位匯流及AI雲端算力應用中心!

是方電訊總經理劉耀元表示，新一代AI資料中心必須具備有3力，計算力、資料磁吸力、網路連結力，因此未來AI智能資料中心將成為算力及數據工廠，已經被各國政府視為重要戰略資源，為了積極搶攻國內外AI商機，是方即將啟動全新的ACTIoN3 戰略計畫（AI、Cloud、Telecom Integrated on Network3，簡稱ACTIoN3）。

此計畫構思以是方新世代智慧資料中心為主體，為國內外業者提供AI、Cloud、Telecom及Network服務，再加上三環全球化網路部署，讓客戶享受「是方生態系」的零距離、無縫接軌服務，聚焦數據及應用服務，攜手各產業更快速、方便導入雲端、AI，啟動算力應用服務。」

劉耀元進一步說明，未來是方的業務重心將以數據服務為主軸，借助3棟智能資料中心的磁吸效應持續吸引GMI、Zettabyte等AI算力服務業者、電子商務服務業者、金融保險服務業者，以及OTT影音內容服務業者進駐，加速營收成長。

同時透過3環網路連接台灣及全球，以台北環與台灣環直達全國各大科學園區（內科、竹科、中科、南科、高軟），國際環則延伸至日本、香港、新加坡以及全球40個國家與60個城市，提供高頻寬、低延遲的網路，將CCX、AI及雲端應用服務的區域延伸到國內外，帶動雲端、AI及數據網路服務的營收及獲利成長。

是方旗下台北網際網路交換中心（Taipei Internet eXchange，簡稱TPIX）會員總數已超過195家，會員數及訊務交換量不僅是台灣第一大，目前全球排名已前進到第71位，衛星站則包含日本、香港與新加坡等國際節點，今年更規劃擴大服務範圍到美國與歐洲等地，努力朝向全球50大、亞洲前3大網際網路交換中心目標邁進。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法