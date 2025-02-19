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一銀統籌主辦柬埔寨知名微型金融機構1230億柬幣聯貸案

2025/02/19 15:39

一銀統籌主辦柬埔寨知名微型金融機構1230億柬幣聯貸案（一銀提供）一銀統籌主辦柬埔寨知名微型金融機構1230億柬幣聯貸案（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一銀行持續深耕海外市場，並積極響應政府新南向政策，於 2月19日與柬埔寨知名微型金融機構「AMK MICROFINANCE INSTITUTION PLC」完成柬幣 1230億元（約3000萬美元）之Club Deal聯貸案簽約，這也是台資銀行首件納入ESG條款的柬埔寨金融業聯貸。

一銀指出，此聯貸案由一銀金邊分行統籌主辦並擔任帳務管理銀行，兆豐銀行金邊分行與合作金庫銀行金邊分行共同參貸，資金主要用於充實營運週轉金，以進一步支持柬國金融普惠發展。

同時也納入ESG（環境、社會、公司治理）永續指標連結利率條款，為台資銀行首件納入ESG條款之柬埔寨金融業聯貸，依「AMK MICROFINANCE INSTITUTION PLC」年報所列的ESG指標表現，包含單位溫室氣體排放、支持貧困民眾貸款、顧客保護及最佳僱主認證等，評估指標達成情形，給予相應之利率減碼，鼓勵企業遵循永續發展原則。

「AMK MICROFINANCE INSTITUTION PLC」成立於2003年，前身為國際人道救援組織 Concern Worldwide 旗下儲貸項目，並於 2004年獲柬埔寨央行核准成為微型金融機構（MDI），可提供存款及各類普惠金融服務，主要客群為柬埔寨外省及農村地區的個人微型貸款市場，截至2024年9月底，全國擁有143家營業據點及近7000個支付代理點，服務近100萬客戶，其企業使命為服務柬國不同經濟領域的客戶，尤其對低收入家庭及婦女提供金融服務，協助客戶實現財務及家庭之願景。

一銀金邊分行成立於1998年，在地深耕超過26年，業務發展初期以服務跨境營運的台資企業為主，近年來積極掌握柬國本地發展契機，深耕當地市場優質客戶並拓展新戶，促使柬資客群授信占比逾9成；未來，金邊分行將持續維持當地台資銀行領導地位，參與柬國經濟發展並成為民眾及企業最佳合作夥伴，與客戶共享共榮。

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