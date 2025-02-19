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貿聯半導體、AI雙引擎驅動 全年業績再拚新高

2025/02/19 15:42

貿聯-KY董事長梁華哲（右起）、總經理鄧劍華高度看好今年營運的成長動能。（記者方韋傑攝）貿聯-KY董事長梁華哲（右起）、總經理鄧劍華高度看好今年營運的成長動能。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達（NVIDIA）供應鏈GB200伺服器主動式電纜（AEC）獨家供應商貿聯-KY（3665）受惠於高效能運算（HPC）、半導體設備（SPE）雙重成長引擎帶動，儘管美國總統川普大打關稅戰，但貿聯多年來已經攜手客戶多元布局，同時在歐美策略性併購，全年業績將創歷年新高，董事長梁華哲表示：「以往都說『謹慎樂觀』，今年把『謹慎』拿掉了，營運就是樂觀。」

貿聯-KY自去年起就受惠於高效能運算、半導體設備領域的穩健需求，產品組合持續優化，推動獲利提升，截至去年第3季，兩類產品對整體營收的貢獻程度達到31.4%，總經理鄧劍華推測，今年佔比可望上看4成，目前，高效能運算事業已成為集團最大的獲利來源，半導體設備成長動能也相當強勁。

貿聯-KY現為輝達直接合作夥伴，在GB200伺服器大電源連接器與匯流排（busbar）、機櫃（rack）電源線纜等，均被列為推薦供應商（NvidiaRVL），此外，鄧劍華提到，公司的主動式乙太網路纜線（AEC）的出貨量維持全球第一，也獲得多家雲端服務供應商（CSP）列為合作供應商。

半導體設備方面，貿聯除了原有的新加坡Speedy、美國加州總部之外，也於2024年底收購東歐EASYS s.r.O.，擴增歐洲產能，且台灣的台南廠亦取得相關客戶認證，半導體設備布局已經涵蓋歐美亞3大洲；此外，去年底收購的美國Cable Connection更大幅增加機櫃組裝（BB）與系統組裝（SI）的產能和技術，並深化與美國總部、新加坡、馬國廠之間的協作綜效。

全球佈局再升級 啟用台南、印尼廠

貿聯-KY延續去年的全球布局趨勢，透過建立多元生產基地增加營運韌性，台南新廠已取得ISO 9001與UL認證，專注於研發、製造高速連接器、特殊線材與半導體設備應用等高階產品，此外，貿聯-KY位於印尼巴丹島的新廠區也已完工，主攻高速線、工業和車用複雜線束的組裝業務。

在家電業務方面，貿聯-KY承接發跡於英國、總部設於新加坡的知名家電品牌廠訂單，客製化移動式漏電保護器（PRCD），已交貨逾56萬組，今年出貨數量預計將繼續增加；公司在軌道列車領域亦有佳績，除了矽膠線應用在新北捷運二期環狀線，最近客製化產品事業部所設計的跨接線系統，獲得德國慕尼黑市新型火車採用。

鄧建華提到，未來隨著AI發展，人形機器人產業可望快速擴張，貿聯-KY也已經開始投入相關產品的開發工作，致力於提供市場優質解決方案；車用方面，貿聯美中商機通吃，承接的中國客戶皆以品質為導向，非低毛利紅海市場訂單。

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