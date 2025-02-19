美超微「這原因」翻身狂飆16％ 躍居標普500今年表現最優股

美超微18日股價大漲逾16%，延續四個交易日強勢走勢，躍居標普500指數今年以來表現最佳股票。（示意圖，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美超微電腦（Super Micro Computer）18日股價大漲逾16%，延續四個交易日強勢走勢，躍居標普500指數今年以來表現最佳股票，投資人看好該公司將獲得大規模的人工智慧（AI）伺服器訂單。

美超微周二大漲16.5%，四天下來大漲44.5%，今年來漲了83.1%，漲幅居標普500指數之冠。

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《MarketWatch》報導，分析師認為，從兩大競爭對手戴爾（Dell）和慧與科技（HPE）的訂單消息判斷，推測美超微也可望成為這些AI伺服器大單的主要受益者，客戶可能為馬斯克旗下的AI新創xAI。

彭博近期報導，戴爾將取得xAI的AI伺服器訂單，採購金額逾50億美元（約新台幣1635億元）。也有消息指出，慧與科技（HPE）自X平台取得10億美元（約新台幣327億元）的AI伺服器訂單。

分析師推測，美超微可能受益於幾筆大型AI伺服器訂單，Wedbush分析師Matthew Bryson表示「若xAI的交易與新雲端（neo-cloud）擴展計畫相符，大型新合約可能與未來Blackwell伺服器的出貨有關」，而所謂「新雲端」意指專為AI運算設計、搭載大規模GPU的雲端運算服務。

投資人似乎也越來越樂觀，認為美超微將能如期在2月提交延遲的財務報告。美超微11日公布初步財報，雖下調2025財年營收預測，但樂觀展望2026財年業績。

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