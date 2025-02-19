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北市信義區豪宅「讓價換成交」 1年揭露10戶

2025/02/19 15:30

北市信義計畫區、屋齡14年的成屋豪宅案「皇翔御琚」，近一年來竟一口氣賣掉10戶、成交總額超過43億元。（讀者提供）北市信義計畫區、屋齡14年的成屋豪宅案「皇翔御琚」，近一年來竟一口氣賣掉10戶、成交總額超過43億元。（讀者提供）

〔記者徐義平／台北報導〕北市信義計畫區、屋齡14年的成屋豪宅案「皇翔御琚」，近1年來竟一口氣賣掉10戶、成交總額超過43億元。房產業者分析，該豪宅過往最高單價、每坪曾達290.5萬元，但近1年絕大多數單價落在每坪220萬元以內，顯示「讓價換成交」的意味相當濃厚。

未讓價前 過去11年僅揭露14筆

根據台北市實價網揭露資訊，該豪宅目前累積揭露筆數至少25筆，其中2013至2023年的11年期間，有14筆，但在2024年以後便快速累積，截至今年1月為止，1年來至少累積有11筆。

而最新揭露紀錄落在今年1月，為該豪宅6樓，被林姓自然人砸4.23億餘元買走，坪數約230.2坪（包括3車位、約39.79坪），扣除車位坪數與總價2400萬元，拆算每坪單價約210萬元。

房產業者指出，根據該豪宅25筆實價揭露，最高單價是出現在2013年，但2018年以後、15筆實價揭露的單價明顯往下，全數低於每坪230萬元，甚至有11筆低於220萬元。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，去年該豪宅成交單價落在每坪205至226萬元，較10年前開案時修正超過兩成，其中社區成交歷史最低單、總價的3戶也都在去年成交，顯示建商讓利換成交的意圖明確，但每戶動輒200坪起跳的高總價，再加上「平均地權條例」修正案上路後，私法人取得住宅受到限制，以及豪宅持有稅壓力有增無減，等於多層次的過濾剛性需求買方，也讓買賣雙方的價格認知回歸基本面。

房市專家何世昌分析，北市一線豪宅市場供給充足、需求緩，硬體規劃與精緻服務又推陳出新，買方選擇性多，價格拉抬不易。以信義計畫區為例，近五年一線豪宅每坪成交價落在200萬至270萬元，較高峰的每坪250萬至290萬元還要低，顯示競爭極為激烈，建商須「讓利換成交」，或者在產品規劃上取勝。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，對比一般住宅房價飆漲，豪宅市場因豪宅稅、供給量增與貸款不易等因素抑制，房價沒有太多表現，若看單價趨勢，似乎早買、晚買差異不大，因此，有需求才會促成最後成交。

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