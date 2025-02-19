預算遭凍結20％ 節能家電補助經費估10月底用罄關門

節能家電補助遭凍結20%，預估10月底經費恐提前用罄，屆時舊機換新機的民眾將無法申請補助。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部推出一級能效節能家電汰舊換新補助每台3千元，但今年預算遭立法院凍結20%，可用預算剩48億元，能源署將開放民眾重新申請補助，且可回溯到今年初，不過，官方確定採「年末額滿即不受理」，補助恐只到10月底，且若提前用罄就關門，官員表示，除非預算解凍，否則年末買家電的民眾無法受惠。

我國推動深度節電，經濟部在節能家電補助，推出冷氣、冰箱兩大耗電家電舊機換新機，凡購買最省電的一級能效產品，每台可享3000元補助；去年底收件截止後，有民眾今年初購買節能家電還在等補助重新開放。

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主要是節能家電相關預算受到立法院凍結，今年預算原為96億元，凍結後可用額度剩76億，但要先歸還去年超額收件的28億元，可用額度約48億元。

經濟部與電器公會討論後，希望對民眾申請補助的影響降低，「月月管控」會造成補助申請與撥款冗長，因而採行「年末額滿即不受理」；經濟部下午將正式外公告，節能家電申請補助再次開放，且可回溯、今年1、2月採購節能家電者權益不受影響。

但因今年預算遭凍結約19.2億元，約影響60萬台家電補助，經濟部預估，剩下的48億元預算只能支應到10月底左右，且若提前用罄就會關門。官員說明，除非立法院解凍相關預算，否則年末採購節能家電的民眾，將無法受惠家電補助；年末有家電採購需求者，就要等明年度補助編列後，補助再次開放才能申請。

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