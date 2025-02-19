晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

預算遭凍結20％ 節能家電補助經費估10月底用罄關門

2025/02/19 15:14

節能家電補助遭凍結20%，預估10月底經費恐提前用罄，屆時舊機換新機的民眾將無法申請補助。（記者林菁樺攝）節能家電補助遭凍結20%，預估10月底經費恐提前用罄，屆時舊機換新機的民眾將無法申請補助。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部推出一級能效節能家電汰舊換新補助每台3千元，但今年預算遭立法院凍結20%，可用預算剩48億元，能源署將開放民眾重新申請補助，且可回溯到今年初，不過，官方確定採「年末額滿即不受理」，補助恐只到10月底，且若提前用罄就關門，官員表示，除非預算解凍，否則年末買家電的民眾無法受惠。

我國推動深度節電，經濟部在節能家電補助，推出冷氣、冰箱兩大耗電家電舊機換新機，凡購買最省電的一級能效產品，每台可享3000元補助；去年底收件截止後，有民眾今年初購買節能家電還在等補助重新開放。

主要是節能家電相關預算受到立法院凍結，今年預算原為96億元，凍結後可用額度剩76億，但要先歸還去年超額收件的28億元，可用額度約48億元。

經濟部與電器公會討論後，希望對民眾申請補助的影響降低，「月月管控」會造成補助申請與撥款冗長，因而採行「年末額滿即不受理」；經濟部下午將正式外公告，節能家電申請補助再次開放，且可回溯、今年1、2月採購節能家電者權益不受影響。

但因今年預算遭凍結約19.2億元，約影響60萬台家電補助，經濟部預估，剩下的48億元預算只能支應到10月底左右，且若提前用罄就會關門。官員說明，除非立法院解凍相關預算，否則年末採購節能家電的民眾，將無法受惠家電補助；年末有家電採購需求者，就要等明年度補助編列後，補助再次開放才能申請。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財