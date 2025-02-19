欽點輝達5檔贏家！瑞銀喊：全球AI股還有2成上漲空間

欽點輝達5檔贏家！瑞銀表示，全球AI股還有2成上漲空間（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在市場重新評估DeepSeek等平價模型的影響後，全球AI概念股已從1月份的低谷中走出，瑞銀表示，DeepSeek這類模型的市場衝擊整體可控，預計2025年全球AI股仍有望實現10%-20%的漲幅，看好輝達、Alphabet、微軟、騰訊控股和阿里巴巴5檔受惠股。

外媒報導，自2022年底ChatGPT掀起熱潮以來，全球AI概念股持續走強，為那斯達克貢獻了約13.5兆美元（約新台幣442.8兆）的市值增長，而瑞銀將其中約9兆美元（約新台幣295.2兆）歸因於AI效應。

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相較之下，中國科技股此前表現較為平淡，直到DeepSeek的成功引爆市場熱情，使科技股自1月底以來增值3500億美元（約新台幣11.48兆）。

瑞銀分析師對這兩個市場的發展前景持樂觀態度，但提醒投資者需關注收益率差異。

瑞銀首席策略師Sundeep Gantori在報告中表示，預計2025年全球AI股票仍有10%-20%的上漲空間。而中國AI股票在過去20天已充分反映利多因素，預計未來3年的年均回報率將在10%-13%區間。」

瑞銀預測，2026年全球AI支出和相關收入都將達到5000億美元（約新台幣16.4兆）規模，屆時，全球AI終端市場規模有望達到1兆美元，行業利潤率平均可達35%，而半導體則可高達50%。

相比之下，預計到2028年中國AI支出將達300億美元（約新台幣9840億元），約佔全球市佔6%。

按30倍明年營業利潤計算，瑞銀預計3年後全球AI市值將達10.5兆美元（約新台幣344.4兆），中國AI為4800億美元（約新台幣15.74兆）。這意味著2025年全球AI股票回報率將在10%-20%之間，而中國AI股票未來3年的年化回報率約為10%-13%。

策略師提醒，如果中國AI股票近期強勁勢頭持續，剩餘37%的上升空間可能會很快被消化，這構成上漲風險。

在AI投資組合配置上，瑞銀繼青睞半導體和雲平台龍頭，包括輝達、Alphabet和微軟，每家佔比12%-14%，至於中國AI股則建議關注騰訊控股和阿里巴巴。

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