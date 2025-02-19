台南仁德再生水廠將完工 台積電每日將再增8千噸供水

南市水利局長邱忠川（右）與第六河川分署長謝明昌（左）簽署回收水再利用合作意向書。（南市水利局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市仁德再生水廠工程總經費近1億元，工程已接近完工，試車運轉中，預計今年底第一季即可完工啟用，屆時透過全國首創的「以水換水」模式，南科台積電將可再增加每日約8千噸的供水，同時讓「一滴水至少用兩次」為原則，水資源循環再利用。

南市水利局表示，南市目前有7座水資源回收中心，每天可以產出經二級處理後的回收水1萬8千噸，目前24小時開放民眾自由取水，可用灑掃、防塵及澆灌之用，每天約取用4千多噸，其餘則放流，民眾如有需要可前往各水資源回收中心取用。

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為了讓水資源可以永續再利用，南市水利局與經濟部水利署第六河川分署今天簽署合作意向書，攜手推動仁德水資源回收中心回收水的再利用，由六河分署取用仁德資源回收中心的回收水用於當地工程的灑掃、澆灌之用。

水利局表示，為減少對環境開發衝擊及推動仁德水資源回收中心放流水回收再利用，南市府推動建置第3座「仁德再生水廠」，預計今年完工後，由仁德再生水廠就近提供仁德的奇美實業每天8千噸的再生水，奇美省下的8千噸自來水用量，則提供給南科的台積電使用，而台積電負擔再水生的費用，奇美則負擔原本的自來水費用。

台南市仁德再生水廠目前試車運轉中，預計今年底第一季即可完工啟用。（南市府提供）

水利局表示，仁德再生水廠工程總經費為9.81億元，預計於今年第一季完工啟用，未來每日預計可提供8千噸的再生水供應量。仁德再生水廠是國內首座以換水方式提供再生水資源，採用仿碳交易概念延伸，開創「以水換水」模式，以「一滴水至少用兩次」為原則，未來再生水的使用範圍將可擴大，不再限定於過往特定地區供應方式，此模式讓再生水推動邁入新紀元。

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