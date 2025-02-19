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經理人搶買股票！美銀：基金現金部位創15年新低

2025/02/19 14:45

美銀調查顯示，基金經理人現金部位創15年新低（法新社）美銀調查顯示，基金經理人現金部位創15年新低（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美銀調查顯示，34%的機構投資人預計，全球股市將在2025年成為表現最好的資產，在基金經理人搶買股票下，其現金部位降至15年來最低水平。

此外，調查還顯示，投資者對全球經濟衰退的預期降至3年來的最低點，而約77%的基金經理預計聯準會將在2025年降息。

外媒報導，美銀調查顯示，當前，股票已經成為全球投資者最喜歡的資產類別，投資者的風險偏好已經達到了2010年以來的最高水平。

調查顯示，基金經理的現金水平已經降至15年以來的最低點，34%的參與者預計，全球股市將在2025年成爲表現最好的資產，11%的參與者表示他們持有債券的部位不足。

美銀分析師Michael Hartnett在1份報告中寫道，投資者現在是『多倉股票，空倉其他一切』，這種樂觀情緒背後是對今年強勁經濟增長和美國利率下調的預期。

報告指出，自2022年底以來，受AI快速發展以及美國避免了經濟衰退的樂觀情緒推動，全球股票已經上漲超過了60%。

不過，Hartnett指出，這一上漲主要由美國科技股帶動，但投資者現在正在湧向更便宜的歐洲股票，預計歐洲斯托克指數（Euro Stoxx）將在今年跑贏美國納斯達克100指數。

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