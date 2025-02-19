晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國傾銷逼得無利可圖 全球3大廠將停產DDR3和DDR4

2025/02/19 15:20

美光、三星和SK海力士，可能會在今年年底前停止生產DDR3和DDR4記憶體。（法新社）美光、三星和SK海力士，可能會在今年年底前停止生產DDR3和DDR4記憶體。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕動態隨機存取記憶體（DRAM）領先製造商美光、三星和SK海力士，可能會在今年年底前停止生產DDR3和DDR4記憶體，主要原因是中國製造商傾銷和需求下降導致的價格低廉。這可能會導致入門級PC和消費性電子產品中仍在使用的DDR4記憶體短缺。

中國DRAM製造商長鑫儲存科技和福建晉華一直在增加DDR4產量，同時大幅降低價格。去年年底，這兩家公司DDR4晶片的售價僅為韓國競爭對手同類產品的一半。

在某些情況下，中國DDR4記憶體IC甚至比翻新晶片便宜5%。因此，美光、三星和SK 海力士可能不再透過銷售DDR4來賺取利潤，這就是為什麼他們可能不得不逐步淘汰這類型的記憶體晶片，轉向專注更有利可圖的DDR5和HBM。

然而，未來也存在一個問題，因為DDR4的需求相當強勁，中國製造商可能無法滿足市場。分析師表示，一旦美光、三星和SK海力士停止為現貨市場生產DDR3和DDR4 ，DDR4供應限制可能會在2025年中以後出現。

屆時，台灣生產商可能會介入以彌補市場的缺貨差距，但南亞科技和華邦電子都只生產特殊類型的DRAM，這意味著產量相對較低且價格較高。然而，一些工業客戶不太可能採用中國製造的DRAM，而更有可能採用南亞和華邦的專用記憶體。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財