中國傾銷逼得無利可圖 全球3大廠將停產DDR3和DDR4

美光、三星和SK海力士，可能會在今年年底前停止生產DDR3和DDR4記憶體。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕動態隨機存取記憶體（DRAM）領先製造商美光、三星和SK海力士，可能會在今年年底前停止生產DDR3和DDR4記憶體，主要原因是中國製造商傾銷和需求下降導致的價格低廉。這可能會導致入門級PC和消費性電子產品中仍在使用的DDR4記憶體短缺。

中國DRAM製造商長鑫儲存科技和福建晉華一直在增加DDR4產量，同時大幅降低價格。去年年底，這兩家公司DDR4晶片的售價僅為韓國競爭對手同類產品的一半。

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在某些情況下，中國DDR4記憶體IC甚至比翻新晶片便宜5%。因此，美光、三星和SK 海力士可能不再透過銷售DDR4來賺取利潤，這就是為什麼他們可能不得不逐步淘汰這類型的記憶體晶片，轉向專注更有利可圖的DDR5和HBM。

然而，未來也存在一個問題，因為DDR4的需求相當強勁，中國製造商可能無法滿足市場。分析師表示，一旦美光、三星和SK海力士停止為現貨市場生產DDR3和DDR4 ，DDR4供應限制可能會在2025年中以後出現。

屆時，台灣生產商可能會介入以彌補市場的缺貨差距，但南亞科技和華邦電子都只生產特殊類型的DRAM，這意味著產量相對較低且價格較高。然而，一些工業客戶不太可能採用中國製造的DRAM，而更有可能採用南亞和華邦的專用記憶體。

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