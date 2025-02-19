外媒曝台積電沒興趣吃下英特爾 雙方「1關鍵」不合拍

傳川普政府有意讓台積電與英特爾合資，又或者技術移轉等方式拯救英特爾。（彭博資料照，本報合成）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場盛傳美國川普（Donald Trump）政府想靠台積電（TSMC，2330）讓英特爾（Intel）「再次偉大」，讓台積電與英特爾合資，或者技術移轉等方式來救英特爾，但外媒直指，台積電是憑藉企業文化贏得業界領導地位，其文化可能與英特爾不太一樣，且台積電其實並不感興趣，即使是以關稅威脅，恐怕也難以迫使兩家公司達成協議。

《Quartz》報導，知名獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）表示，台積電已經說得非常清楚，他們無意入股英特爾，且獨立或合資經營英特爾晶圓廠也同樣沒有吸引力。

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高燦鳴表示，台積電是憑藉企業文化贏得業界領導地位，其文化可能與英特爾不太一樣。他說：「英特爾落後並非因為缺乏資金或設備，技術和業務發展策略的連續失誤，才是他們落後的主因。」

台積電是家晶圓代工廠，專生產客戶設計的產品，而非屬於自己的晶片。因此，無論在政治抑或在客戶間都偏好保持中立。文章直指，若台積電接手經營英特爾，恐讓台積電處境變得困難，且跟英特爾合資將專注於先進半導體製程，恐怕會讓台積電面臨技術外流威脅。

高燦鳴表示：「感覺上川普政府似乎受到一些人誤導，這些人推動的是自己的議程，不一定是對美國最好的選擇。」他認為，最佳解方是台積電宣布擴充亞利桑那州產能，同意為英特爾及其他美國企業代工更多晶片，同時加強先進晶片封裝的合作，這對AI產業至關重要。

Harding Loevner投資組合經理Moon Surana表示，目前可預期的是，台積電與美國政府之間的任何最終解決方案「都將涉及相互讓步，確保台積電獲得一些戰略或經濟利益」。

Moon Surana表示，從歷史上看，台積電優先考慮長期客戶關係和永續價值創造，而非追求壟斷定價權，因此預計這次事件的結果也將會有相對的平衡。

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