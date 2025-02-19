防治職場霸凌 職安法將修法增訂職場霸凌專章

防治職場霸凌，勞動部長洪申翰（左）今日表示，已確定將在職安法中增訂職場霸凌專章（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕去年在勞動部發展署北分署吳姓公務員遭霸凌輕生後，各界要求以法令來防治職場霸凌，選項包括訂定霸凌專法及在職安法中增訂霸凌專章。勞動部長洪申翰今日表示，將在職業安全衛生法（職安法）中增訂專章，經多次專家會議後，相關的法制程序已達最後收整階段，希望能在本會期送入立法院審議。

勞動部今日召開記者會，公布114年春安加強檢查結果，勞動部於114年1月7日至2月12日執行為期37天之「114年春安期間加強勞動檢查實施計畫」，各勞動檢查機構共檢查9628家事業單位，開立停工通知276件次；罰鍰處分802件、6436萬元。

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勞動部統計，114年春安計畫實施期間共37日，重大職業災害死亡人數19人，較113年同期間23人減少4人，降幅為17.47%，發生率較較平常日的職災發生率平均減少約37.3%。不過，2月仍陸續發生遠東化纖總廠火災爆炸案及台中新光三越室內裝修爆炸案。

為了降低重大職災發生，勞動部已在去年公告修正「職安法」部分條文，增訂工程業主的風險評估責任，同時加重各級承攬人（中間承包商）及出借場所的危害告知責任，並將罰鍰上限提高五倍至一五O萬元，同時可公告被裁罰者資料。

上述的修法已進行預告，預告期並已在上月截止，法案將在本會期送入立法院審議；此外，勞動部將增訂職場霸凌專章，藉此強化職場霸凌預防。

勞動部長洪申翰今日指出，經過內部評估，認為與訂定專法相比，於職安法中增訂專章的修法速度會較快，因此先以專章為主，中長期再考慮是否訂定專法。但無論形式如何，首要的目的，就是透過法律有效處理職場霸凌問題。

至於修法進度，職安署署長鄒子廉表示，目前正進行專章的條文處理，預估3月初能進行法規草案預告，3月底或4月初送至法規會討論、再送行政院審議，希望能在本會期送入立法院審議。

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