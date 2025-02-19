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泓德能源參加日本智慧能源週 展示AI電力交易與充電技術布局

2025/02/19 14:13

深耕日本市場！泓德能源日本智慧能源週展示AI電力交易與充電技術布局。（業者提供）深耕日本市場！泓德能源日本智慧能源週展示AI電力交易與充電技術布局。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕持續深耕日本市場！本泓德能源（6873）今（19）日起參加第21屆日本智慧能源週，展出智慧電力交易平台、AI充電選址平台，以及日本長期脫碳素標案等最新產品及成果，展現在日業務的最新進展。

日本智慧能源週是亞洲規模最大、影響力最廣的再生能源展，2024年吸引來自29個國家、1,491家企業參展，預計將迎來超過7萬名專業觀展者。 泓德能源科技日本株式會社自2023年9月成立後，已連續兩年參與日本智慧能源週。

泓德能源表示，此次展出以軟硬體整合為核心，呈現在日本市場的最新布局與技術，涵蓋日本長期脫碳素市場標案成果，展現競爭力；此外，由AI驅動的「智慧電力交易平台」與「充電選址平台」，可優化電力交易預測結果與充電站選址，打造高效電力生態系；至於「光儲充解決方案」延續台灣成功經驗，順利落地日本市場，實現智慧能源應用；而星舟快充推出的全新充電營運品牌SHUUSTAR也在本次展會首度亮相，透過智慧充電技術，將為日本市場打造完善的充電生態系統。

此外，日本擁有調頻、現貨、容量三大電力市場，泓德能源開發「智慧電力交易平台」為進軍日本市場利器，泓德能源指出，平台具備即時監控與電力數據分析功能，可即時掌握日本九大地區電力供需狀況，提供日前市場價格資訊，協助優化交易策略，同時整合市場數據，執行短中期價格預測，提高交易決策準確性，透過AI分析最佳交易策略，泓德自持案場將可依不同地區、交易市場與商品類別，精準掌握充放電時機，最大化收益。

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