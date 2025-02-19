寶可夢GO遊戲傳出將打包出售 價格達1146億元

曾風靡全球的《Pokémon GO》，傳出將以35億美元打包出售。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕由Niantic研發的手機遊戲《Pokémon GO》曾風靡全球，不過，如今傳出Niantic打算將旗下各類遊戲業務打包出售，以35億美元（約新台幣1146億元）賣給沙烏地阿拉伯電玩商Scopely。

據《彭博》報導，知情人士透露，Niantic會將包括《Pokémon GO》在內的遊戲一起賣掉，這項交易可能會在未來數週內公布，但雙方能不能談成還無法確認。

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雖然《Pokémon GO》在2016年推出後紅遍全球，但熱度難以維持下去，迫使Niantic於2022、2023年裁員並停止部分開發中的遊戲，Niantic和Scopely對於交易傳聞拒絕回應。

據了解，由沙烏地阿拉伯公共投資基金出資創立的電玩開發商Savvy Games Group，2年前以49億美元（約新台幣1605億元）收購Scopely，而Niantic曾在2024年和Savvy簽署協議．在中東地區推廣。

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