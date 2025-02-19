性侵案重傷品牌！麥當勞董事長首發聲

台灣麥當勞董事長李昌霖農曆年後在麥當勞的季報中首發聲，他向全體麥胞承諾，要用持續的行動證明，麥當勞是能讓大家安心工作的地方。 （取自麥當勞季報）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣麥當勞去年登台40年，卻爆發震驚社會的工讀生疑遭主管性侵輕生案，台灣麥當勞董事長李昌霖農曆年後在麥當勞的季報中首發聲，他向全體麥胞承諾，要用持續的行動證明，麥當勞是能讓大家安心工作的地方，這不是口號，更是絕不妥協的最高指導原則與終極目標。

台灣麥當勞每年農曆年後，歷任公司最高負責人都會寫一段話，感謝員工的努力並期勉，2017年6月台灣麥當勞轉為授權發展商，由董事長李昌霖接手後，也接續這個傳統。

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去年底台灣麥當勞爆發工讀生疑遭主管性侵輕生案，今年李昌霖農曆年後給員工的一封信也圍繞在打造安全、快樂的職場，以下是李昌霖給員工的一封信全文：

麥當勞是一個由2萬5000名麥胞共同打造並一起成就的企業，很多年輕人在這裡開始他們的第一份工作；我們應該用最高的標準來守護每一位夥伴，確保這裡是一個安全透明、並且能帶來快樂希望的職場。對我而言，沒有比這個更重要的事！

這段時間，無論是來自麥胞的聲音，還是來自消費者的建議、輿論的鞭策，或是網友的批評甚至抵制，都讓我們清楚認知，保護麥胞生理安全與心理安心，我們責無旁貸；對於因此讓麥胞擔心疑慮，讓喜歡麥當勞的粉絲失望，我們沒有任何藉口，必須徹底檢討，並有具體的改革作為。

除了已責成相關部門，全面檢視麥當勞的職場安全、申訴流程，以及麥胞的身心照護制度，務必提出並即刻推動具體的改善行動；同時，還要請益專業非營利組織，爭取直言指正及後續合作的機會。惟有坦誠面對，並認知職場安全制度的規劃與推行，需要專業公正的第三方單位協助，才有可能開始徹底改變。

這些改革進度都會持續對內溝通，並對外說明。在此也懇請所有麥胞相信公司，並透過各種溝通管道告訴我們，可以如何繼續改進？特別是那些做了改變，卻仍無法實際幫助到各位，以至於未能落實的作為與措施。

面對網路謠言的以訛傳訛，以及大家這段時間以來的委曲及不平，身為麥胞的一份子，將心比心，我完全感同身受。然而，許多社會的爭議，就是正面和負面的對決；正面的人，總是希望做一番事業，發揮好的影響力；負面的人，則是透過各種阻撓想辦法破壞打擊。

如何讓品牌重返榮耀，必須從重建內部的信心開始；而如何重拾信心？從我自己開始，要先虛心接受批評，進而轉化為正面的力量與作為。

此時此刻，我們沒有悲觀的權利，最好的方式，就是保持良善的心，並持續樂觀向上，用正向思維和智慧，想辦法爬起來，並且努力把事情做對做好，才能避免憾事再次發生。這也正是我們的企業精神，我這樣告訴自己，也與各位夥伴共勉。

我向全體麥胞承諾，我們要用持續的行動證明，麥當勞是能讓大家安心工作的地方，這不是口號，更是絕不妥協的最高指導原則與終極目標。如果說，摔跤後爬起來要有支點，具體的行動計畫就是支點。

我會全力支持相關權責單位提出的改革作為，並透過持續檢討改進與成效追蹤，從我們最重視的內部顧客，也就是員工開始，逐步修復信任，由內而外，讓社會大眾重新相信麥當勞對職場安全的承諾和企業社會責任。

這條品牌修復的路不會好走，而且勢必充滿挑戰，我需要並懇請全體麥胞，讓我們一起回到初心，重建「以人為本」的企業文化與「誠信正直」的品牌價值，再度展現麥當勞的歡樂與美好。

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