80歲免評可聘移工公告後上路遙遙無期？洪申翰仍需誇部會協商

80歲免評可聘移工何時實施？勞動部長洪申翰今日表示，仍需進行跨部會、跨專業研商，評估需耗時6個月以上，待作業完備後才能公佈實施。 （記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕立法院去年底通過《就業服務法》第46條條文修正案，開放年滿80歲以上長者可直接申請聘僱家庭看護移工，雖然總統府已公告實施，但至今未能受理申請，外界擔憂上路遙遙無期。勞動部長洪申翰今日表示，擔憂對重症家庭造成嚴重衝擊，仍需進行跨部會、跨專業研商，評估需耗時6個月以上，待作業完備後才能公佈實施。

勞動部今日召開記者會，公布114年春安加強檢查結果，對於立法院已三讀通過的《就業服務法》第46條條文修正案，允許年滿80歲以上長者，可以免經醫療機構專業評估失能及照顧需求，「不論健康與否」都能直接申請聘僱家庭看護移工，雖然法條已經總統府公告實施，但至今仍未能正式受理申請。

請繼續往下閱讀...

勞動部長洪申翰今日指出，早在立院要通過修法前，他即不斷呼籲可能對重症家庭造成嚴重衝擊，最後仍三讀通過，因此，勞動部已在今年1、2月，與衛福部討論，研究如何透過移工引進搭配長照服務，以政策配套措施，降低對重症家庭的衝擊。

洪申翰表示，勞動部後續還將邀請專科醫學會、社福團體、家庭照顧者團體，進行跨專業的研商，研商新法後選任標準及推動方式，因為評估整體作業時程需6個月以上，待配套措施完備後才能公佈實施，以免導致供需更加失衡，造成家庭看護工市場大亂，衝擊重症家庭權益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法