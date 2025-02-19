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麥當勞爆性侵案防吃案 員工申訴一鍵按下直通外部專家處理

2025/02/19 12:59

台灣麥當勞開春首度公開3大作為，針對「性騷擾」申訴優化流程。 （記者楊雅民攝）台灣麥當勞開春首度公開3大作為，針對「性騷擾」申訴優化流程。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣麥當勞去年爆發工讀生遭性侵輕生案，震驚社會。台灣麥當勞開春首度公開3大作為，針對「性騷擾」申訴優化流程，增設「職場安心委員會」，只要一鍵按下即直通「職場安心委員會」，由外部專家受理，預計3月底正式成立運作。

台灣麥當勞表示，麥當勞今年起將優化員工「性騷擾」申訴流程，新增「職場安心委員會」做為收案、監督單位，將過往由內部人資部門接案，改由一鍵按下、直通職場安心委員會，由外部專家受理。

「職場安心委員會」遴選員工代表加入，監督公司性騷擾防治及申訴處理相關程序，以及落實改善措施，未來，「職場安心委員會」不只收案、全程監督，並負責申訴案件的調查與記錄報告。

同時列管後續追蹤，並加強對人員的關懷，確保每位在職、離職員工的申訴，都能獲得妥善處理 （若有申訴，可透過員工APP或聯絡 mcdcare@tw.mcd.com ），包括提供必要的心理諮商與法律諮詢服務，避免員工或外界認為公司可能有吃案的疑慮。

目前台灣麥當勞並和外部法律事務所合作，由律師專人回覆並主導案件調查，讓處理流程更具公信力；內部人資及相關部門，同步啟動如隔離等相關措施，共同合作以確保員工隱私及權益。

後續啟動調查小組（由原本專案指派，升級為常設的委外律師團隊），同時邀集諮商心理師及公司人資主管進行調查，都是具備性平意識的專家，從法律、心理諮商及公司資源等，多面向提供申訴人專業的協助。

台灣麥當勞也全面檢視工作環境，全面升級餐廳監視錄影系統，強化影像的清晰度，並檢視餐廳格局，於內外場加裝更多攝影鏡頭，逐步增加監視器涵蓋率，目前部份餐廳已完成所有監視器的升級建置，接下來將逐步推展至全台餐廳，維護環境安全。

針對職場不法侵害防治，除了既有的員工性平教育的實體與線上訓練，並新增4堂「職場性騷擾與其它不法侵害防治」的外部線上影音課程，提供各級主管及員工進行訓練，持續宣導性平意識。

此外，由委外性平專業團體協助培訓人資團隊，使其具備相關專業能力，提高對事件的敏感度與同理心，第一時間給予申訴人支持。

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