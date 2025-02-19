日本米價大漲80％！日央行恐「被動」升息

市場認為，日本米價若持續飆漲，恐推升日本央行加快升息。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本米價持續飆漲，日本民眾面臨「去年吃不到、今年吃不起」的窘境。分析師認為，日本米價飆漲，每5公斤平均米價較2024年飆漲了82%，若米價漲勢持續，恐促使日本央行加快升息。

據報導，日本在2024年因稻米短缺導致米荒出現，日本民眾想買米卻買不到，沒想到同年10月，日本米類食品價格突然大幅上漲，推高了日本CPI，繼而觸發了日本央行的防通膨警鈴。

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根據日本農林水產省的最新調查，1月27日當週，日本5公斤米的平均零售價飆升至3688日圓（約新台幣795元），相較去年同期漲幅高達82%。有鑑於米價持續上漲，已影響日本民眾的日常生活，日本當局也計畫釋出最高21萬公噸的政府儲備米，以抑制米價。

在米價的帶動之下，日本其他物價也悄悄上漲。在各類商品價格方面，由於米、雞蛋和肉類價格的穩定上揚，包括米在內的農林水產品價格較去年同期上漲36.2%，食品成本上漲2.9%。

根據日本央行最新統計數據，今年1月，日本國內企業物價指數較去年同期上漲 4.2%，超出市場預期的4%，企業對物品價格的上漲，可能會推高家庭為商品和服務支付的價格。

據報導，日本央行正在關注食品價格的波動。日央行行長植田和男日前表示，央行在執行貨幣政策時，將把食品價格可能繼續高企並影響人們通膨預期的風險納入考量。

對於日本當局釋放政府儲備米，市場認為實際效果恐備受質疑。經濟學者認為，短期應急措施難以從根本上解決供需失衡和市場僵化等深層問題。

日本米價能否回歸正常水平，應取決於日本政府能否採取更有效的長期政策來調整供需關係和改革市場機制。

據報導，在17日的一項民調結果顯示，對於政府將投放最多21萬噸儲備米的應對，高達81.3%受訪者認為「為時已晚」。

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