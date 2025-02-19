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焦點股》茂訊：業務動能增溫 放量上攻

2025/02/19 12:09

茂訊受惠於全球數位轉型趨勢依舊，加上整體產業擴大因應歐美國防領域需求，帶動產品換機訂單推升業績表現。（茂訊提供）茂訊受惠於全球數位轉型趨勢依舊，加上整體產業擴大因應歐美國防領域需求，帶動產品換機訂單推升業績表現。（茂訊提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕強固型電腦供應商茂訊（3213）受惠於全球數位轉型趨勢依舊，加上整體產業擴大因應歐美國防領域需求，帶動產品換機訂單推升業績表現，由於受到市場看好後續營運可期，茂訊今日盤中股價走高，截至中午12時03分暫報115.5元，漲幅6.45%，成交量1萬0419張。

茂訊目前已於旗下強固型電腦導入英特爾（Intel）新平台，同時著眼於手持式安卓（Android）作業系統產品，針對全球地緣政治局勢下的生產、營業據點規劃，管理層2年前在澳洲部署全資子公司，去年進一步在台灣新增表面貼裝（SMT）產線，逐步為2025年至2030年的營業版圖加以佈局。

茂訊後續強固型產品將逐步強化導入AI邊緣運算技術，以符合產業趨勢與客戶需求，目標深耕各個領域的垂直產業應用需求，為在手專案訂單繼續注入活水，此外，由於市場預期今年AI PC成長動能優於去年，茂訊通路事業可望因此受惠。

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