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支持川普推動全面關稅 億萬富翁盧特尼克出任美商務部長

2025/02/19 10:38

美國參議院週二以51票對45票的結果，確認了盧特尼克出任商務部長一職。（法新社）美國參議院週二以51票對45票的結果，確認了盧特尼克出任商務部長一職。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國參議院週二以51票對45票的結果，確認了盧特尼克（Howard Lutnick）出任商務部長一職。盧特尼克現任華爾街建達公司 （Cantor Fitzgerald）的主席兼執行長，根據富比士報導，其個人身價約15億美元（約新台幣491億）。

綜合外媒報導，作為川普總統過渡團隊的共同主席，盧特尼克獲得了川普的高度讚揚。川普表示，盧特尼克在過渡期間建立了「最精密的流程和系統」，有助於打造「美國有史以來最偉大的政府」。

盧特尼克將接掌擁有4萬7000名員工的商務部，該部門職責涵蓋美國出口管制、反傾銷和反補貼關稅、天氣預報、漁業、經濟數據收集以及促進國內投資等多個領域。此外，商務部還負責監督527億美元的「晶片法案」半導體製造和研究補貼計畫，以及420億美元的高速寬頻擴展計畫。在新職位上，盧特尼克將成為美國總統職位的第10順位繼承人。

在就任前，盧特尼克表示「我的計畫是全心全意為美國人民服務。因此，我將進行資產剝離，也就是出售我所有的商業利益、資產和一切財產。」他也提到「我已與政府道德辦公室（Office of Government Ethics）合作，並達成共識，確定剝離方式。我將在獲得確認後90天內完成資產剝離。」他在參議院聽證會上表示支持川普的「貿易和關稅議程」，並建議逐國實施全面關稅，以恢復美國貿易關係的「互惠性」。

盧特尼克還表示致力於改善美國進入加拿大乳製品市場的管道，並保護美國市場免受俄羅斯和中國的漁業進口影響。針對中國人工智慧領域，盧特尼克特別提到中國新創公司DeepSeek涉嫌盜用美國技術，並承諾將對北京的技術管道實施新的限制。

值得注意的是，在盧特尼克獲得確認後，川普政府的內閣任命進度已經超越了前總統歐巴馬和拜登。數據顯示，川普領導下的共和黨參議院僅用29天就完成了17名內閣部長的確認，相比之下，2009年歐巴馬政府在同期確認了16名提名人，而拜登政府在2021年僅確認了7名。

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