川普政府再裁員！瞄準稅務、銀行監管人員

美國總統川普（Donald Trump）。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府週二（18日）再啟動一波新的裁員，針對稅務執法人員、銀行監管機構和火箭科學家，繼續美國前所未有的公務員改組行動。

《路透》報導，根據知情人士，美國國稅局（IRS）資深官員證實，國稅局至少7500名員工將被解僱。《路透》看到的電子郵件顯示，負責監督銀行的聯邦存款保險公司（FDIC）已解僱了數量不詳的新員工。

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2名知情人士表示，裁員的行動也延燒至美國太空總署（NASA），包括火箭科學家在內的1000名新員工預計將被裁減，並可能進一步擴大。1名員工透露，現在人們開始感到害怕，不敢大聲表達異議或不同的意見。

川普的指示下，科技巨頭馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（DOGE）對各大聯邦機構採取行動，自從川普1月就職以來，削減了數千個職位。1名政府官員和知情人士透露，川普政府計劃本週解僱數百名國土安全部（DHS）資深員工。知情人士表示，裁員對象是那些被認為不支持川普的人。

川普週二聲稱，裁員行動將節省「數千億美元」，並稱讚馬斯克是1名愛國者。馬斯克的團隊則表示，到目前為止，已節省了550億美元（約新台幣1.8兆元），不到每年6.7兆美元（約新台幣219.8兆元）聯邦預算的1％。

共和黨認為，這項行動能精簡臃腫、腐敗、對川普不夠忠誠的聯邦政府工作人員，同時也將矛頭指向監管大企業和徵收稅款的政府機構；民主黨批評人士則擔心川普超越了憲法所賦予他的權力，以犧牲大量中產階級家庭的利益為代價，削減廣受歡迎且至關重要的政府計劃。

白宮並未透露計劃解僱多少人，也沒有公佈至今大規模裁員的具體數字，至今為止的資訊皆由聯邦機構的員工所透露。據報，目前大約有20起訴訟在各聯邦法院提起訴訟，質疑馬斯克的權威。

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