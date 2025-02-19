晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

房價漲不動！去年Q4信義房價指數 三都漲幅不到1％

2025/02/19 09:16

去年Q4信義房價指數，台北市、新北市以及台中市等三都季漲幅均不到1%。（記者徐義平攝）去年Q4信義房價指數，台北市、新北市以及台中市等三都季漲幅均不到1%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕去年第4季房價似乎漲不動，桃園中古屋指數更季跌4.46%。根據最新發布的信義房價指數，去年第4季全國房價指數為169.46、季漲不到1%，再觀察六都加新竹縣市指數季變動，其中台北市、新北市以及台中市等三都季漲幅同樣不到1%，桃園市更是近7季以來首度下跌。

根據最新1季的信義房價指數，去年第4季全國指數季漲幅僅0.57%，七大都會區中，台南市指數季漲幅最大、約6.24%，第2名則是新竹縣市、季漲約4.84%，第3名為高雄市、季漲約2.71%。房產業者指出，進一步對比前一季，也就是去年第3季七都的季漲幅，除新竹外，六都季漲幅均為2.4%以上，反觀去年第4季則有三都季漲幅不到1%，顯示中古屋房價漲幅已明顯趨緩。

進一步觀察七大都會區中古屋標準房型的每坪均價，去年第4季台北市每坪約82.26萬元，較上季每坪增加2000元，新北市每坪約52.01萬元、季增3900元，桃園市每坪約29.95萬元，較上季每坪突破3字頭、約31.35萬元，每坪季跌1.4萬元，台中市每坪約35.35萬元、季增2800元。

未來房市買方占據議價有利位置

房市專家何世昌指出，台灣房市景氣向來熱極就反、冷極則轉暖；去年上半年房價出現瘋狂跳漲後，下半年中古屋與預售屋的成交量價快速降溫，而目前漲勢趨緩實屬正常現象，預期未來房價將趨向平盤整理狀態，買方議價會占據相對有利位置。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，觀察全國、七都短期季增幅與長期年增幅，去年第4季因央行的第七波信用管制造成價格修正趨勢已確立，最慘的則是桃園單季修正超過4%，進而拉低至全國房價平均指數。

黃舒衛認為，信義房價指數是以成屋市場為抽樣母體，因此較有利於中南部庫存量供不應求、價格基期低的中古屋結構房價表現，尤其具高科技投資題材的台南、新竹、高雄，實質利多尚未全面兌現，漲相較佳，即便區域預售市場轉冷，但反映在短期價格的波動有限。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財