房價漲不動！去年Q4信義房價指數 三都漲幅不到1％

去年Q4信義房價指數，台北市、新北市以及台中市等三都季漲幅均不到1%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕去年第4季房價似乎漲不動，桃園中古屋指數更季跌4.46%。根據最新發布的信義房價指數，去年第4季全國房價指數為169.46、季漲不到1%，再觀察六都加新竹縣市指數季變動，其中台北市、新北市以及台中市等三都季漲幅同樣不到1%，桃園市更是近7季以來首度下跌。

根據最新1季的信義房價指數，去年第4季全國指數季漲幅僅0.57%，七大都會區中，台南市指數季漲幅最大、約6.24%，第2名則是新竹縣市、季漲約4.84%，第3名為高雄市、季漲約2.71%。房產業者指出，進一步對比前一季，也就是去年第3季七都的季漲幅，除新竹外，六都季漲幅均為2.4%以上，反觀去年第4季則有三都季漲幅不到1%，顯示中古屋房價漲幅已明顯趨緩。

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進一步觀察七大都會區中古屋標準房型的每坪均價，去年第4季台北市每坪約82.26萬元，較上季每坪增加2000元，新北市每坪約52.01萬元、季增3900元，桃園市每坪約29.95萬元，較上季每坪突破3字頭、約31.35萬元，每坪季跌1.4萬元，台中市每坪約35.35萬元、季增2800元。

未來房市買方占據議價有利位置

房市專家何世昌指出，台灣房市景氣向來熱極就反、冷極則轉暖；去年上半年房價出現瘋狂跳漲後，下半年中古屋與預售屋的成交量價快速降溫，而目前漲勢趨緩實屬正常現象，預期未來房價將趨向平盤整理狀態，買方議價會占據相對有利位置。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，觀察全國、七都短期季增幅與長期年增幅，去年第4季因央行的第七波信用管制造成價格修正趨勢已確立，最慘的則是桃園單季修正超過4%，進而拉低至全國房價平均指數。

黃舒衛認為，信義房價指數是以成屋市場為抽樣母體，因此較有利於中南部庫存量供不應求、價格基期低的中古屋結構房價表現，尤其具高科技投資題材的台南、新竹、高雄，實質利多尚未全面兌現，漲相較佳，即便區域預售市場轉冷，但反映在短期價格的波動有限。

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