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43萬很難賺！印能公開申購中籤率不到0.5％ 共凍結千億元資金

2025/02/19 09:00

印能公開申購中籤率不到0.5%，共凍結千億元資金（資料照）印能公開申購中籤率不到0.5%，共凍結千億元資金（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所今（19）早公告興櫃股王印能科技（7734）公開申購結果，從上週五到本週二共三天開放投資人公開申購，共吸引80408筆申購單，將競逐382張印能股票，預估中籤率僅約0.47%，等於200個申購單只會有1張抽中。

由於印能科技即將上櫃，昨日為公開申購最後一天，由於抽中一張印能股票依目前市價，每張能賺約43萬元，因此吸引大批股民進場申購，公開申購第一天共吸引23817筆參與，第二天更增加28726筆，昨天則吸引27865筆申購單，總計三天來共吸引80408筆，若以印能公開申購價格每股1250元、每張125萬元計算，合計凍結1005億元市場資金。

網路上有投資人傳出若公開申購中籤率低於一定比率，將增加公開申購數量，對此，證交所澄清，公開申購數量都是固定的，不會因為中籤率而所有變動。

印能科技將於2月20日上午9點舉行公開抽籤，當天公布中籤結果，2月21日為未中籤退款日，有抽中的投資人將於2月26日上午8點半前收到股票。

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