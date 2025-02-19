紐時：習近平一籮筐救中國經濟錯誤決策 竟讓全球來為他買單？

《紐約時報》直指，川普並非全球經濟所面對的唯一危機，中國國家主席習近平也許才是真正的挑戰。（美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後祭出一連串關稅威脅，對經濟與政治秩序構成嚴重威脅，還有可能升級成全球貿易戰。但《紐約時報》直指，川普並非全球經濟所面對的唯一危機，中國國家主席習近平也許才是真正的挑戰，他的產業與經濟政策正在從根本上扭曲並損害全球貿易，且出口大量的「中國製造」產品，讓各國一起為中國的房市泡沫和內需不振付出代價。

《紐約時報》報導，「貿易」指的是進口與出口所組成的交易型態，川普的一連串關稅政策及威脅，雖對經濟與政治秩序構成嚴重威脅，還有可能升級成全球貿易戰，但他可能不是最大的威脅，反而習近平顛覆了「貿易」這個概念，至少在製造業方面，他大幅改變了中國與世界其他地區的貿易互動。

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過去6年，中國對製造業產品的進口年均成長約150億美元（約新台幣4914億元），若將通膨計算在內，幾乎沒有任何變化；但中國製造品出口成長的速度卻比進口快10倍，每年增加超過1500億美元（約新台幣4.9兆元），也就是說，以製造業產品而言，各國與中國的貿易幾乎可以說是一條「單行道」。

如今中國在全球製造業中占據主導地位，其貿易順差遠超德國和日本在戰後出口繁榮時期創下的紀錄。各國雖然能從中國獲得廉價商品，但卻沒辦法將自家產品大量出口到中國，重創各國出口產業，例如德國，企業無法擴張，也無法創造足夠的就業機會。

但習近平這麼做的原因是什麼？《紐約時報》指出，主要是為了彌補中國政府管理國內經濟時，下了錯誤決策。

這1問題可追溯至2008年全球金融危機。當時中國出口下滑，中國政府本可透過例如提高家庭收入、減輕低薪勞工與國內消費所徵收的巨額稅負等，促進國內消費來彌補缺口，且這做法也將有助於中國從依賴出口過渡到一個永續的經濟模式，在工業、貿易，投資和消費者支出間取得平衡。

但中國選擇了另1條路，將龐大的家庭儲蓄（household savings）進行大規模投資，蓋新橋、道路、尤其是大量的房屋建設。這些基礎設施建設帶來的經濟活動，讓中國減少了對出口的依賴，卻也導致了房地產泡沫。當習近平在2020年打壓房地產行業時，引發了一場持續至今的房市衰退。

與此同時，習近平應對新冠疫情的措施也加劇了問題。為了緩解疫情對經濟的衝擊，各國紛紛推出補助，刺激消費，然而唯一沒有直接採取促進消費措施的主要經濟體，就是病毒最先肆虐的國家：中國。

《紐約時報》指出，習近平在意識形態上，反對直接發放現金或消費券等類似社會福利的措施，他認為促進消費與投資不同，無法產生長期價值。

因此當世界各國消費者開始重新消費，包括購買中國進口商品時，中國得以依靠其他國家的經濟振興措施來恢復經濟，但中國自身則將全部精力投入擴展製造業，彌補房地產市場萎縮所帶來的經濟缺口。

換句話說，習近平正在讓中國的貿易夥伴與競爭對手，為房地產上的錯誤賭注和內需不振的後果買單。

整體來說，中國的出口增速是全球貿易增速的3倍。這也代表，中國的成功是建立在其他國家製造業的衰退之上，一旦中國鎖定了該產業，他國企業便無法與之競爭，只能黯然離場。

這也顯示出，在全球經濟中，中國不需要其他國家的工業投入，而其他國家卻越發依賴中國產品，並因此更容易受制於北京的政治與經濟壓力。

不過現在，川普的關稅政策使這個問題變得更加複雜，然而真正的威脅並非關稅本身，而是川普的不可預測性讓這種規劃變得相當困難，若他進一步將美國與全球貿易隔離，那麼全球市場將無法消化中國龐大的出口量，在缺乏全球市場的出口支撐下，中國經濟將陷入困境，而唯一的出路，就是習近平推動他一再拒絕的經濟改革。

習近平的貿易觀點是「單行道」，而川普則往往表現得像是不相信貿易。在這兩人的影響下，全球經濟勢必迎來一場動盪時期。

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