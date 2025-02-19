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美、俄供應中斷加劇！國際油價上揚

2025/02/19 08:37

國際油價週二（18日）上漲。（路透）國際油價週二（18日）上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯和美國供應中斷加劇，國際油價週二（18日）上漲，不過結束俄烏戰爭的談判限制了油價漲幅，因為來自俄羅斯的供應可能會增加。

紐約西德州中級原油3月交割價上漲1.11美元，或1.6%，收每桶71.85美元，跟上了布蘭特原油的漲幅，由於週一美國公共假期，紐約期油並沒有結算價。

布蘭特原油4月交割價上漲62美分，或0.8%，收每桶75.84美元。

烏克蘭無人機日前襲擊了俄羅斯裏海管道上的一個泵站，該管道將哈薩克原油輸送到全球市場，布蘭特原油在週一應聲上漲。

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，週二透過管道輸送的石油減少了 30% 至 40%。根據《路透》計算，減少30%相當於每天減少 38 萬桶石油供應。

2位知情人士稱，由於俄羅斯黑海港口新羅斯斯克（Novorossiysk）受風暴影響暫停裝運石油，油市週二再次遭遇供應衝擊。

另外在美國，寒流影響石油供應。美國第3大產油州「北達科他州」的管道管理局估計，該州石油產量將下降多達每日15 萬桶。

美國和俄羅斯代表週二在沙烏地阿拉伯舉行了４個半小時的會議，討論如何結束俄烏戰爭。不過烏克蘭沒有派代表出席，而俄羅斯則提出了更強硬的要求。如果未來達成協議，美國及其盟友可能會取消對俄羅斯石油供應的制裁。

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