關稅疑慮引發搶購潮 美國「末日消費」激增

報告顯示，在川普關稅政策的疑慮下，美國「末日消費」激增。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕CreditCards.com週二（18日）發佈的報告顯示，5分之1的美國人表示，他們近期購買的物品比平常更多，主要是由於美國總統川普的關稅擔憂，反映出消費者對於潛在的價格上漲和經濟不確定性的擔憂加劇。

《路透》報導，關稅往往會造成通貨膨脹，因為他們會推高進口商品的成本，迫使企業吸收增加的成本，或是透過漲價轉嫁給其他消費者。隨著依賴外國材料和零件的產業生產成本上升，這可能導致更廣泛的通膨壓力。

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對於消費者而言，人們對價格上漲的恐懼會推動囤貨的行為，特別是非生鮮食品、衛生紙和醫療用品，因為消費者急著在成本進一步上升之前購買商品。報告顯示，被問到川普計劃的關稅對大型消費的影響時，22％的受訪者表示，確實產生重大影響；30％的受訪者認為，出現了一些影響。

華爾街的關稅可能會加速美國的通貨膨脹，阻止美國聯準會（Fed）降息，並減緩經濟成長，因為圍繞貿易政策的不確定性，也可能影響消費者的信心。

報告表示，美國人將近期的5分之1消費歸類為「末日消費」，而23％的美國人預計信用卡債務將耗盡或惡化。末日消費是指對未來的不確定或焦慮，而進行的過度、衝動性購物行為，通常由經濟不穩定、地緣政治緊張或對迫在眉睫金融問題的擔憂所引發。

各大企業高層至今已在財報會上或在媒體訪問時表明，川普不斷變化的關稅計劃可能顛覆全球貿易，並促使一些企業將生產轉移到美國，這讓環境變得更加不確定。

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