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全球石油需求危在旦夕！美銀揭背後原因：AI也難救

2025/02/19 11:35

美銀估計，全球石油需求將在2030年達到高峰。（路透）美銀估計，全球石油需求將在2030年達到高峰。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著全球能源需求預計在2030年前大幅下降，美國銀行最新報告預估，全球石油需求正接近峰值，即便是高耗能的人工智慧（AI）基礎設施大規模部署，也無法扭轉這一趨勢，估計全球石油需求將在2030年達到高峰。

美國銀行在週二（18日）報告中稱「石油需求危在旦夕」，並稱，即使外界對 AI和數據中心充滿熱議，但仍認為全球能源消耗增長率，到2030年時將低於年增率3%，進一步導致石油需求年增長率恐難超過1%。

研究指出，自2000年代以來，全球GDP年增長率已大幅下滑，從平均6.5%降至近10年的 4.9%。未來幾年，中國與歐洲的結構性逆風。可能進一步讓全球 GDP 增長率，維持在 3% 至 3.5% 之間的水準。

美銀表示，當經濟成長放緩時，全球能源需求通常也會隨之減少，預測到 2030 年，石油需求增長將顯著放緩，從2025年每日增加110萬桶，縮減至 2030年的每日增加40萬桶。

儘管在美國的情況可能有所不同，因為美國經濟預計仍將保持強勁增長，同時能源密集型的AI數據中心大量擴張，將推動區域電力需求增長至近20年來的高點。但這並不意味著石油需求將回升。因為美國可再生能源的占比正在迅速提升，其中太陽能預計將成為今年成長最快的能源來源。

而從全球角度來看，對綠色能源的青睞將繼續成為石油消費下降的重要因素。美銀在報告中指出，就連沙烏地阿拉伯也正在大舉推進風力發電與太陽能，並計劃大幅減少電力部門對原油和燃油的消耗。其他燃料的需求同樣受限。

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