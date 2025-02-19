4大因素「看跌股市」！美散戶創1年多來最悲觀情緒

美股散戶投資者的看跌情緒正在升溫。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕散戶投資者的看跌情緒正在升溫！根據美國散戶投資人協會（AAII）的最新調查顯示，散戶投資者的看跌程度，達到自 2023 年 11 月以來的最高水準，自川普上任以來，這個悲觀看法幾乎翻倍。這背後的因素來自貿易戰威脅、監管動盪、頑固的通膨，以及市場對進一步降息的預期下降。

《華爾街日報》報導，根據AAII調查顯示，截至2月12日止的當週，對未來6個月美股行情「看跌」的散戶比例，來到47.3％，創下2023年11月以來最高水準。報導指出，悲觀情緒的上升並不一定是壞事。事實上，一些投資者將 AAII 調查作為反向指標，當樂觀情緒達到高點時賣出，而當悲觀情緒上升時則買入。

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在過去2年，市場大部分表現出明顯的看漲情緒，但貿易戰威脅、監管動盪、頑固的通膨，以及市場對進一步降息的預期下降，如今影響了這個樂觀情緒。儘管投資者尚未對市場完全失去信心，但層出不窮的新聞，讓一些投資人對股市未來的走向變得更加不確定。

Yardeni Research 總裁亞德尼（Ed Yardeni）表示，市場情緒很混亂，大家不知道哪些政策會被落實，哪些不會，不過他認為，這不一定是看跌，只是不看漲而已。

關稅政策是投資者關注的川普政策之一，根據 AAII 調查，當被問到關稅對經濟的影響時，57.4% 的投資者表示，他們預計政策將減緩經濟增長並推高物價。經濟學家則表示，關稅可能加劇通膨，增加美國企業成本，並對經濟成長和市場造成壓力。

一些投資者正在將資金撤出股市。根據晨星全球投資研究平台（Morningstar Direct）數據，1月美國股票共同基金與交易所交易基金（ETF），其資金流出超過流入近110億美元，顯示投資者從這些基金中撤出的資金，高於流入的資金。但在2024年12月，這些基金創下628億美元的淨流入。

讓市場情緒更加悲觀的另一個因素，是聯準會降息的可能性正在迅速減少。大多數投資人曾預期聯準會今年將降息2到3次，但上週三（12日）發布的通膨報告好於預期，幾乎打消了短期內降息的預期。

LPL Financial首席技術策略師特恩奎斯特（Adam Turnquist）表示，這些市場情緒指標，反映出過去2年的投資人「被寵壞」的程度，今年投資人充滿樂觀情緒，但他認為，隨著時間推移，其中一些樂觀情緒可能需要重新調整。

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