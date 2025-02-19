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美公債不妙！三大持有國12月大賣810億美元

2025/02/19 10:14

美公債不妙！三大持有國12月大賣810億美元美國國債前3大債主，去年12月大賣810億美元（約新台幣2.65兆）。
（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美公債遭大拋售，報導指出，去年12月，美公債前3大債主日、中、英，同步砍出美國國債，光3大債主就賣出810億美元（約新台幣2.65兆），其中又以英國拋出最多，一口氣砍了441億美元（約新台幣1.44兆）。

雖然，3大債主大賣美國國債，不過，根據美國財政部公佈國際資本流動報告（TIC）去年12月份資料顯示，包括長期證券、美國短期證券、以及銀行資金流的所有外資淨流入總額為871億美元（約新台幣2.85兆），其中，私人外資淨流入為1625億美元（約新台幣5.33兆），官方外資淨流出為753億美元（約新台幣2.46兆）。

外媒報導，TIC顯示，美國前3大「債主」日中英去年12月所持有美債全下降。

日本12月所持美國公債下降273億美元（約新台幣8954.4億），至1.0598兆美元（約新台幣34.76兆）。日本的美國公債持股在經歷去年8月短暫反彈後，隨後幾個月再度轉為下降態勢。

去年日本的美債持股變動，一度被視為干預匯市壓力下的調整，為了穩定日圓匯率採取的干預需要日本掌握充足“彈藥”，因此不得不減持包括美債在內的美元資產籌資。

不過，8月和9月，日圓兌美元強勁反彈，日本政府暫時沒有支持日圓的需求，失去了拋美債的一大動力。自10月以來，日圓又出現疲軟態勢，雖然期間伴隨日本央行的升息預期升溫而有過反彈，但整體來看，整個12月份，日圓兌美元都處於承壓態勢。

至於美債第2大債主中國，12月所持美債減少96億美元（約新台幣3148.8億），至7590億美元（約新台幣24.89兆）。自2022年4月起，中國的美債持股低於1兆美元，去年全年，持股共9個月下降，僅4月、6月及11月持股成長，其中6月和11月至少部分包含當月美債價格上漲的因素。

分析普遍認為，鑑於中美關係變化和外儲資產配置多元化的趨勢，中國的美國國債持股仍可能穩定下降，未來中國持倉的波動很大程度上仍受中美關係影響。

至於第3大債主英國，去年12月大砍441億美元美國國債，持股降到7227億美元（約新台幣23.7兆），是3大債主中賣出最多。

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