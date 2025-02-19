黃金漲逾1％！專家曝進一步大漲創新高條件

週二黃金價格（18日）漲逾1%。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統的關稅計畫引發市場對美經濟成長的擔憂，導致資金為求避險流入黃金市場，週二黃金價格（18日）漲逾1%，不過專家也指出，目前黃金處於高點，進一步回調的風險不容忽視，若想再創新高，可能需要地緣政治風險升級加持。

現貨黃金上漲1.2%至每盎司2932.79美元，上週現貨黃金曾創下2942.70美元的歷史新高；4月交割的黃金期貨價格上漲1.7%，至每盎司2949美元。

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《路透》報導，Kitco Metals高級市場分析師威克夫（Jim Wyckoff）表示，由於川普政府的變革本質，我們看到避險需求增加，技術圖也呈現看漲走勢。

川普上個月就任以來，以一連串關稅措施重新劃分了全球貿易戰場，同時也計劃向任何對美國產品徵稅的國家實施「對等關稅」

德國商銀分析報告指出，央行購買黃金的舉措應該也持續提供價格支撐力。

目前市場轉而聚焦聯準會週三將發布的1月會議記錄，以尋找央行利率走勢的線索。威克夫說：「如果經濟因為貿易關稅等原因開始下滑，那麼我們可望有些降息。」

Forex.com市場分析師拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）表示：「儘管總體趨勢沒有改變，但金價已處於如此高位，進一步回調的風險不容忽視。黃金若想再創新高，可能需要地緣政治風險升級，尤其是烏克蘭問題。」

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