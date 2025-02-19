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傳私募巨頭將收購子公司Altera 英特爾股價飆逾16％

2025/02/19 08:40

英特爾「新金主」？Silver Lake傳收購子公司Altera，激勵英特爾股價飆逾16%（路透）英特爾「新金主」？Silver Lake傳收購子公司Altera，激勵英特爾股價飆逾16%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾再爆出新「金主」？週二傳出Silver Lake接近收購Altera股權消息傳出後，英特爾股價漲幅擴大，一度漲近17%，創近5年最大單日漲幅。

英特爾併購消息甚囂塵上，在上週末媒體傳出，台積電與博通分別考慮收購英特爾的部分業務，週二再傳出新金主私募股權投資公司Silver Lake。

彭博社引述知情者消息稱，Silver Lake正在就收購英特爾子公司Altera的多數股權進行獨家談判，接近達成協議，具體交易規模還未確定，Silver Lake在研究協議細節。

對於併購消息，英特爾和Silver Lake都未置評以上消息，但投資者作出正面反應，消息傳出後，週二股價大漲16.06%，收27.39美元，單日漲幅創近5年來最大。

這是英特爾最近幾個月又傳出出售Altera股份的消息。去年9月英特爾CEO季辛格表示，公司領導層認為Altera是英特爾未來的核心部分。不過此後英特爾透露考慮出售部分Altera的股份，作為公司「自救」的部分計畫。

去年10月末，季辛格在財報業績電話會上透露，英特爾與潛在投資者就Altera業務進行的談判預計今年初結束，他也正在評估其他英特爾業務的類似選擇。

去年11月有報告指出，可程式裝置供應商Lattice Semiconductor和一些收購公司都對Altera有興趣。但一些有意收購者對Altera的市值只有90億美元（約新台幣2952億元），遠低於英特爾2015年以167億美元（約新台幣5477.6億元）對Altera的收購交易規模。

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