關稅計畫下一步！川普：汽車、晶片、藥品稅率約25％或更高

川普表示，美國可能會對汽車、半導體、藥品徵收約25%關稅。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）18日表示，汽車關稅將在25%左右，他將於4月2日就此公布更多聲明。此外，針對藥品和半導體晶片也可能從4月開始徵收25%關稅，此後一年內會有所上調。

綜合外媒報導，自從川普上月重返白宮以來，多次提出徵收關稅的威脅，並誓言要讓全球經濟秩序重新平衡至有利於美國的方向。然而，由於經濟學家和商界敦促川普政府重新考慮，一系列已宣布的關稅尚未實施，除了對所有中國商品上調10%的關稅，對加拿大和墨西哥的進口產品徵收關稅一再被推遲；上週宣布對鋼鐵和鋁徵收的關稅要到下個月才會生效；同樣在上週推出「對等關稅」將不會在4月前實施。

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川普週二在新聞發布會上被問及是否已決定對海外汽車徵收關稅，川普表示，可能會在4月2日宣布這一消息，稅率將在25%左右。

當被問及半導體和藥品關稅相關問題時，川普回答，關稅將達到25%甚至更高，而且一年內還會大幅上升。他解釋說，擴大產能是為了吸引製造商進入美國，「當他們進入美國並在這裡設立工廠時，就沒有關稅。」

有市場高層警告稱，政府的關稅計劃可能會損害美國經濟，福特執行長吉姆法利（Jim Farley）上週在紐約的投資者會議上表示，對墨西哥和加拿大徵收25%的關稅「將對美國工業造成我們從未見過的衝擊」。

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