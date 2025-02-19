Fed將公布會議紀要美股收紅！英特爾暴漲16％、台積電ADR反跌

週二美股上漲。（法新社資料照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著投資人擺脫全球貿易和通膨方面的阻力，週二美國股市主要股指在交易時間都在紅綠之間搖擺不定，但收盤時均轉為上漲，接下來投資人將關注聯準會（Fed）會議紀要公布，而全球地緣政治不確定性也在加劇。道瓊工業指數週二小漲10點、0.02%，標普500指數週二上漲0.24%，創下歷史新高，那斯達克指數上漲0.07%，費城半導體指數勁揚1.68%，台積電ADR則下跌0.57%，收在202.74美元。

綜合外媒報導，聯準會預計週三公布1月份政策會議紀要，在通膨出現反彈跡象且美國總統川普威脅的關稅幅度和影響尚不明朗的情況下，投資人將尋找央行未來走向的線索，尤其是考慮到最近的數據顯示，價格增長勢頭增強，消費者信心下降，零售銷售弱於預期。

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英特爾股價大漲16.06%，此前傳出這家晶片大廠可能分拆，競爭對手台積電和博通有意收購。AI晶片龍頭輝達上漲0.4%、微軟上漲0.3%，Meta下跌2.76%、Alphabet下跌0.87%、特斯拉跌0.49%，蘋果跌0.05%。聯合健康集團下跌4.37%，為道指跌幅最大的成份股。

道瓊工業指數上漲10.26點或0.02%，收44556.34點。

那斯達克指數上漲 14.49點或0.07%，收20041.26點。

S&P 500指數上漲14.95點或0.24%，收6129.58點。

費城半導體指數上漲86.91點或1.68%，收5247.85點。

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