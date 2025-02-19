新加坡總理：積極研究引進新一代核電技術

新加坡持續關注核能技術發展，包括小型模組化反應爐（SMR）。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕新加坡總理兼財政部長黃循財18日表示，政府將為去年成立的「未來能源基金」（FEF），額外注資50億新幣（約1220億台幣），以強化星國在潔淨能源方面的保障，且將積極研究引進新一代核電技術。

新加坡總理兼財政部長黃循財表示，政府將為去年成立的「未來能源基金」，額外注資50億新幣，以強化星國在潔淨能源方面的保障，且將積極研究引進新一代核電技術。（路透檔案照）

聯合早報報導，新加坡政府去年成立FEF基金，首期注資50億新幣以推動能源轉型。為滿足日益成長的能源需求，並減少碳排放，星國將擴大潔淨能源的使用列為當務之急。

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黃循財是在18日發佈2025財政年度預算案聲明中，做出以上宣示。他表示，政府將積極研究在本地部署核能的可能性，並採取進一步措施，有系統地提升星國在核能領域方面的能力。

新加坡政府去年公布2030年綠色發展藍圖，為城市綠化、永續生活以及綠色經濟等方面設定明確目標。不過，由於星國國土面積僅700多平方公里（約台北市的2.6倍），即使太陽能遍布密集，發展大型再生能源成本仍高。新加坡設定2035年前進口6GW低碳電能（如太陽能、風能與水力）目標，也與鄰近國家商討電力整合。

黃循財指出，星國曾在2010年考慮過使用核能的可能性，「當時我們評估認為，傳統的核能技術不適合新加坡」，但政府持續關注核能發展，並在過去10年逐步建立核能安全方面的能力。此後，核能技術出現顯著進步，包括小型模組化反應爐（SMR）的發展，安全性比傳統反應爐更具優勢。

據報導，新加坡目前的電力結構尚無核電，但政府為評估第4代先進核電技術的可行性，已規劃展開為期1年的研究計畫。隨著資料中心（data center）等高耗能產業快速發展，新加坡的電力需求持續攀升。為兼顧能源供應與減碳目標，星國政府去年底公開招標，尋求核能領域專家提供建言，特別關注SMR、高溫氣冷反應爐（HTGR）、熔鹽式反應爐（MSR）等第4代核能技術。這些技術具備體積小、安全性高等特點，被認為更適合地狹人稠的新加坡。

黃循財說，星國已與美國簽署民用核能合作協定，並與其他在民用核能，尤其是SMR方面有能力和經驗的國家，建立類似合作關係。

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