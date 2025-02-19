晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美對中半導體進行出口管制 要求「白名單」要做到這點

2025/02/19 07:01

美對中半導體進行出口管制　要求「白名單」要做到這點。（資料照）美對中半導體進行出口管制　要求「白名單」要做到這點。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國商務部產業安全局（BIS）年初針對中國半導體產業發布最新出口管制規定，除了禁止採用16/14奈米及以下更先進製程節點，處理性能和性能密度超標的晶片也禁止出口至中國。美國並發布所謂的「白名單」，半導體業者指出，「白名單」不是給予生產或出口的豁免，而是要求名單內的業者需進行更多盡職調查義務，若超標同樣禁止出口至中國。

根據美國BIS最新修訂的出口管制條例（EAR），不論是Approved IC Designers及Authorized IC Designers或是Approved 封裝測試代工廠（OSAT）等所謂的「白名單」，並不是由這些名單中的公司設計或生產，就可避開美國BIS的出口管制，而是要求這些公司進行更多盡職調查程序。

也就是說，美國此次除了在半導體生產鏈最上游的晶片設計端擴大管制範圍，規定先進邏輯IC的處理性能和性能密度，超過ECCN 3A090.a.的IC定義就禁止出口至中國。同時也增加晶圓代工製造廠（front-end fabricator）或封裝測試代工廠（OSAT）的管制措施，在Approved 封裝測試代工廠（OSAT）名單中的廠商，有義務核實最終封裝IC的電晶體數量是否超標，若超標同樣禁止出口至中國。

半導體業者指出，近期市場認為列入「白名單」的晶圓代工廠或封裝廠，可以豁免對中國的出口管制，這種說法並不正確。其實，美國BIS最新的出口管制，對於尋求出口特定先進邏輯IC到中國的晶圓代工製造廠及封裝廠，實施更廣泛的許可證要求，同步要求這些名單中的廠商協助BIS進行更多盡職調查程序。

業者表示，美國BIS此次對最終封裝IC的電晶體數量提出具體管制，最終封裝IC預估晶體數量低於300億顆電晶體，或不包含高頻寬記憶體（HBM）的最終封裝IC的預估晶體數量低350億個電晶體（2029年後出口者改為400億個電晶體），才不需要美國BIS核發的出口許可證。列入「白名單」的晶圓代工廠或封裝廠，有義務證明最終封裝IC的電晶體數量。

晶圓代工廠或封裝測試廠不論有沒有被美國BIS列入Approved “OSAT” Companies名單，只要符合EAR法規，都可以繼續協助客戶生產。近期雖然看到部份原本在中國境內的晶圓或封測代工訂單，開始轉單到合法合規的非中國地區晶圓或封測代工廠，但業者強調，若此最終封裝IC屬於EAR所控管的先進邏輯IC，除非符合三個例外條件之一，應由客戶取得BIS的許可證，始能辦理出口至中國。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財