美對中半導體進行出口管制 要求「白名單」要做到這點。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國商務部產業安全局（BIS）年初針對中國半導體產業發布最新出口管制規定，除了禁止採用16/14奈米及以下更先進製程節點，處理性能和性能密度超標的晶片也禁止出口至中國。美國並發布所謂的「白名單」，半導體業者指出，「白名單」不是給予生產或出口的豁免，而是要求名單內的業者需進行更多盡職調查義務，若超標同樣禁止出口至中國。

根據美國BIS最新修訂的出口管制條例（EAR），不論是Approved IC Designers及Authorized IC Designers或是Approved 封裝測試代工廠（OSAT）等所謂的「白名單」，並不是由這些名單中的公司設計或生產，就可避開美國BIS的出口管制，而是要求這些公司進行更多盡職調查程序。

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也就是說，美國此次除了在半導體生產鏈最上游的晶片設計端擴大管制範圍，規定先進邏輯IC的處理性能和性能密度，超過ECCN 3A090.a.的IC定義就禁止出口至中國。同時也增加晶圓代工製造廠（front-end fabricator）或封裝測試代工廠（OSAT）的管制措施，在Approved 封裝測試代工廠（OSAT）名單中的廠商，有義務核實最終封裝IC的電晶體數量是否超標，若超標同樣禁止出口至中國。

半導體業者指出，近期市場認為列入「白名單」的晶圓代工廠或封裝廠，可以豁免對中國的出口管制，這種說法並不正確。其實，美國BIS最新的出口管制，對於尋求出口特定先進邏輯IC到中國的晶圓代工製造廠及封裝廠，實施更廣泛的許可證要求，同步要求這些名單中的廠商協助BIS進行更多盡職調查程序。

業者表示，美國BIS此次對最終封裝IC的電晶體數量提出具體管制，最終封裝IC預估晶體數量低於300億顆電晶體，或不包含高頻寬記憶體（HBM）的最終封裝IC的預估晶體數量低350億個電晶體（2029年後出口者改為400億個電晶體），才不需要美國BIS核發的出口許可證。列入「白名單」的晶圓代工廠或封裝廠，有義務證明最終封裝IC的電晶體數量。

晶圓代工廠或封裝測試廠不論有沒有被美國BIS列入Approved “OSAT” Companies名單，只要符合EAR法規，都可以繼續協助客戶生產。近期雖然看到部份原本在中國境內的晶圓或封測代工訂單，開始轉單到合法合規的非中國地區晶圓或封測代工廠，但業者強調，若此最終封裝IC屬於EAR所控管的先進邏輯IC，除非符合三個例外條件之一，應由客戶取得BIS的許可證，始能辦理出口至中國。

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