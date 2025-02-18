英特爾首席工程經理吶喊：賣給台積電是可怕錯誤

英特爾首席工程專案經理表示，該公司將在未來幾年重奪先進製造領先地位，現在將製造控制權交給台積電將適得其反。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有關英特爾可能與台積電組成半導體生產合資企業的傳言引發分析師、業界和政界人士的強烈反應。對此，英特爾首席工程專案經理不滿地表示，該公司將在未來幾年重奪先進製造領先地位，現在將製造控制權交給台積電將適得其反。

英特爾首席工程專案經理博內蒂（Joseph Bonetti）在LinkedIn的一篇文章中寫道，英特爾即將在未來幾年重新奪回製程技術的領先地位，並在無晶圓廠晶片製造商中贏得客戶，因此將製造控制權交給台積電將適得其反，他籲請美國總統川普和英特爾董事會不要公司的控制權出賣或交給台積電。

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博內蒂寫道：「英特爾領導層、英特爾董事會、川普政府，請不要在英特爾取得技術領先，將英特爾代工廠的控制權出賣或交給台積電。這將是一個可怕的、令人沮喪的錯誤」。

外界大多認為英特爾落後於主要競爭對手，但博內蒂認為，英特爾在半導體製造領域正取得重大進展。該公司最新的製造流程英特爾3已經用於製造Xeon 6資料中心處理器，而該公司的下一代英特爾18A即將完成，預計將在今年稍後用於製造用於客戶端PC的Panther Lake處理器。

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