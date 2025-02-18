安勤聚焦AI智慧醫療商機 揮軍美國HIMSE展會

安勤科技持續深化智慧醫療產業佈局。（安勤提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠安勤科技（3479） 持續深化智慧醫療產業佈局，管理層預計3月3日至6日揮軍美國醫療資訊與管理系統學會（HIMSS）的全球醫療會議與展覽，將以AI運算力與病患監測技術為核心，於拉斯維加斯釋出創新醫療解決方案。

安勤表示，公司持續致力於超越傳統硬體供應商角色，成為醫療數位化轉型的重要夥伴，此次產品導入AI數據整合能力，有助於醫療機構實現更精準、高效，且節省人力的營運模式，包括今年擴大產品線之下，向市場提供的小尺寸醫療級觸控平板，能進一步提升醫護人員的使用靈活性，適用於醫院各個場景。

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安勤指出，此次攜手供應鏈推出的系統整合產品，也可望為後續營運增添柴火，包括患者資訊系統與手術室管理看板，能協助病房實現即時資訊顯示與高效率地安排手術時程；邊緣AI方面，安勤將攜手合作夥伴聚焦輕巧型的AI推論系統，進行精準分析，可於健檢過程中快速標記疑似病變部位。

此外，安勤今年也將觸角延伸至健康監測，瞄準高齡化商機，除了非侵入性光纖生理監測技術，朝AI數位生物標記方向發展，也提供高度運算力的伺服器硬體設備，搭載雙中央處理器（CPU）架構、支援英特爾（Intel）第5代 Xeon可擴充晶片的多片高階主機板，為智慧醫療發展供應所需要的基礎設施。

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