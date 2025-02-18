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中國民眾變窮 西方奢侈品牌業績兩位數下降

2025/02/18 21:11

中國民眾對奢侈品的熱愛已冷卻，LVMH和開雲集團（Kering）在亞洲的銷售額均出現兩位數下滑。（彭博）中國民眾對奢侈品的熱愛已冷卻，LVMH和開雲集團（Kering）在亞洲的銷售額均出現兩位數下滑。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》報導，受經濟成長放緩、政治氣氛嚴峻以及部分消費者認為高價品牌已經過時等因素影響，中國民眾對奢侈品的熱愛已冷卻，LVMH和開雲集團（Kering）在亞洲的銷售額均出現兩位數下滑。

顧問業者貝恩（Bain）估計，去年中國奢侈品市場比2023年萎縮了約五分之一。路易威登母公司LVMH表示，去年第4季該公司在日本以外亞洲的銷售額年減11%。古馳（Gucci）母公司開雲集團也說，以中國為中心的銷售額下降24%。

貝恩全球合夥人邢微微表示：「超指數成長時期將不復存在，（成長）將變得更加和緩。」

分析師詢問LVMH和開雲集團的高層，這種銷售下滑是週期性的現象，還是反映了中國消費者更根本的變化。開雲集團執行長皮諾和LVMH執行長阿爾諾均表示，他們相信中國市場需要一段時間才能好轉，但終究會復甦。

在中國，一些西方奢侈品牌正在關閉門市或等待一段時間開設新門市。古馳已關閉中國至少2家門市。過去幾個月以來，北京時尚街區三里屯的一棟建築一直貼著LV標誌，但從未開放，旁邊是一棟貼著Dior標誌的建築，另一邊則是貼著Tiffany標誌的建築，也都沒有開放。

與中國相比，全球大部分地區對奢侈品的需求仍保持穩定。去年LVMH在美國的銷售額略有成長。貝恩表示，2020年中國佔全球個人奢侈品市場的五分之一，但去年這個比例下降至12%。

奢侈品牌是繼外國汽車製造商、咖啡連鎖店和科技公司之後，在中國遭遇營運衝擊最新一個西方產業。過去1年，開雲集團的股價下跌約三分之一；去年，LVMH股價從高峰至低谷下跌了逾三分之一，直到最近才有所回升。

歐洲主要奢侈品牌在30年前就進入中國，對於中國新興的中上階級而言，名牌包、皮帶、鞋子和西裝是他們嚮往的目標，也是炫耀最新獲得財富的方式。現年32歲，從事醫保工作的劉洋（音譯）表示，她曾購買過古馳和寶格麗（Bulgari）的包包，但隨著疫情和收入下降，她對奢侈品的興趣也隨之消退。

奢侈品價格飆漲也嚇跑一些中國買家。上海顧問業者要客集團的數據顯示，截至2022年的3年內，中國高端品牌包包的價格上漲32%。

浦發國際分析師Richard Lin表示，過去10年來，中國奢侈品市場的成長很大程度受到中產階級規模擴大的推動，但如果中國經濟持續惡化，不排除中國中產階級規模縮小的可能性。

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