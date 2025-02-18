Micro LED應用成長元年 錼創-KY全年擴增6成產能

Micro LED產品今年踏入應用成長元年，錼創-KY計劃大幅擴充產能。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕Micro LED產品今年踏入應用成長元年，在智慧型手機、智慧型手錶與擴增實境（AR）、虛擬實景（VR）、延展實境（XR）等穿戴裝置產品的採用率將高速提升，供應商錼創-KY（6854）受惠於多年策略佈局逐漸發酵，今年除了巨量轉移設備銷售量增，也將因應下游需求提升6成產能，可望帶動全年營收翻倍成長。

研調機構Omdia指出，MicroLED顯示器出貨量將由2024年的10萬台，至2031年成長至3460萬台，年均複合成長率高達130%。此外，也有分析指出，今年開始邁入量產階段的MicroLED智慧型手錶與各種類型的元宇宙裝置，屆時將成為終端應用市場的兩大巨擘產品，未來3年首先看到供應量翻倍成長。

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有鑑於下游需求逐漸強勁，錼創-KY旗下Micro LED巨量轉移當中的CoC（Chip On Carrier）暫存基板製程，將持續成為旗下關鍵主力產品，目前除了良率已達99%，市佔率也超過9成，每月產能目標將從去年的2000至2500片逐步提升至3000至4000片，為了後續產能擴充策略，不排除將有額外的籌資計劃。

錼創-KY增加產能，短期是以美系客戶穿戴裝置需求有關，管理層也持續攜手富采（3714）、友達（2409）壯大生態系，今年可望售出5至10台巨量轉移製程設備，從1月實績來看，單月每股盈餘（EPS）0.09元、年增121.43%，延續去年下半年以來的正向獲利趨勢，隨著營收規模擴大、合併毛利率走揚，明、後年加入車用、手機等終端產品增量，營運跳躍式成長可期。

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