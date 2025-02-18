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和碩車用事業再邁步 斬獲2項ISO安全認證

2025/02/18 20:50

DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀（右起） 頒發ISO 21434車輛網路安全認證給和碩車用事業處總經理賴哲彥。（和碩提供）DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀（右起） 頒發ISO 21434車輛網路安全認證給和碩車用事業處總經理賴哲彥。（和碩提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）持續加深與美系電動車龍頭廠的合作力道，管理層看好今年旗下車用電子營收將達總營業額10%，為因應未來發展需求，車用資安成為重要的耕耘領域，和碩現已取得網路與功能兩項ISO安全認證，持續滿足客戶對於代工廠的認可標準。

和碩表示，隨著電動車與智慧車輛市場的蓬勃發展，全球對於車用資安的關注與要求也相應提升，集團現在已成為少數同時通過 ISO 2626功能安全、ISO 21434網路安全認證的供應商，說明旗下相關事業單位在車用電子安全領域中具備競爭力，並有助於拓展電動車市場。

和碩2年前先行取得ISO 2626功能安全認證，此次再獲得ISO 21434國際標準，可望進一步協助車用電子產品建立完整的資安框架，確保產品符合全球1級供應商（Tier 1）的資安規格要求，在導入網路安全管理系統（CSMS）的基礎上，有助於在產品設計階段先行評估，完整建構防禦機制，降低駭客攻擊、竄改車輛資訊的風險。

儘管去年電動車市況不佳，今年又遇上美國總統川普上任之後，大刀闊斧針對汽車祭出關稅重拳，但是和碩看好整體汽車電子化的趨勢沒有改變，集團車載產品貢獻的業績繼去年成長高雙位數百分比之後，今年可望進一步在總營業額的比重達到10%，並於2027年延續成長態勢。

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