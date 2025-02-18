大武山去年每股賺1.46元 將配發現金股利2元

雞蛋大廠大武山（6952）今日公布2024年合併營收為12.18億元，稅後淨利9,572萬元，分別較前一年度增加6%與32%，每股盈餘為1.46元，年增19%。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕雞蛋大廠大武山（6952）今日公布2024年合併營收為12.18億元，稅後淨利9572萬元，分別較前一年度增加6%與32%，每股盈餘為1.46元，年增19%。

大武山表示，2024年獲利成長幅度超過營收增加幅度，主要受惠食安意識帶動中高階蛋品需求增加，以及公司生產規模與生產技術的同步提升，推升整體銷量較前一年度成長16%。

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去年雖然面臨國內蛋價下跌壓力，但相較雞蛋產地價全年近4成的跌幅，大武山以自有品牌專攻中高端蛋品市場的策略，平均售價僅略跌8%，推升全年毛利率達28%，較2023年增加2個百分點。

大武山董事會今日並通過2024年度盈餘分配案，每股將配發現金股利2元，包含盈餘分配的現金股利1元，資本公積發放1元，以大武山今日收盤參考價47元計算，現金殖利率達4.25％。

大武山指出，考量國內食安意識抬頭，與政府政策支持，公司目前在彰化建置全台最大洗選加工廠，預估待產能全滿時，公司市佔率將由目前的3.5%大幅提升至近1成，彰化洗選加工廠預計將於明年第2季加入營運行列。

大武山目前旗下共有4個牧場，雞蛋年銷量超過2億顆，並以自有品牌「大武山牧場」主攻國內中高階蛋品市場，產品包含鮮蛋、液蛋及蛋加工品等。

銷售通路遍及全台主要連鎖超市、量販店及餐廳，包含家樂福、大潤發、全聯、麥當勞、早安美芝城等知名品牌，2024年各產品營收比重為生鮮雞蛋82%、液蛋16%及蛋類加工品2%。

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